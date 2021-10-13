В Одессе девушка покончила с собой сразу тремя способами (видео)

Жительница многоэтажки открыла газ и свела счеты с жизнью, после чего всех ее соседей эвакуировали

В Одессе в ночь на 13 октября девушка совершила самоубийство сразу тремя разными способами.

По информации местных Телеграмм-каналов, трагедия произошла в ЖК "7 небо". Местная жительница открыла газ, после чего перерезала себе горло и вены. Затем девушка выпрыгнула из окна: увы, множественные травмы до и после падения оказались несовместимы с жизнью.

Пока медики вывозили бездыханное тело девушка, спасатели проводили эвакуацию всех жильцов из-за оставленного открытым газа. К счастью, никто из соседей погибшей не пострадал.

Мотив самоубийства одесситки пока неизвестен. Но ее соседи говорят, что у девушки были проблемы с психикой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Харькове с крыши 9-этажки сорвалась 15-летняя девушка, правоохранители подозревают самоубийство.

Также мы писали о двух случаях самоубийства, которые произошли в Российской Федерации. Девушка сорвалась с крыши высотки, а парень прыгнул с моста под песню группы "ЛСП" под названием "Номера". После этих случаев трек удалили со всех музыкальных платформ.