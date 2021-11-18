Укр

В лесу в Днепре нашли тело: мужчина висел на дереве без штанов (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Повешенного нашли утром 18 ноября. Новость обновлена 18 ноября 2021, 11:20
Повешенного нашли утром 18 ноября.

Полиция считает произошедшее самоубийством.

В Днепре в популярном месте отдыха местных жителей обнаружили тело мужчины. Он висел на дереве со снятыми до щиколоток штанами. 

Об этом сообщает Телеграм-канал "Труха. Днепр". 

Пугающую находку в Приднепровском лесу нашла прохожая. Мужчина висел на ветке. Его личность не известна. 

На вид погибшему около 40-50 лет. Документов при нем не было — в карманах нашли только сигареты и зажигалку. Следов насилия на погибшем не обнаружили. 

Вероятное время смерти определили как ночь с 17 на 18 ноября. На месте работают следователи и эксперты криминалисты. Как сообщили "Телеграфу" в нацполиции города — открыто уголовное дело. Трагедию квалифицировали как самоубийство. Более детальную информацию правоохранители смогут предоставить после завершения расследования.

Ранее "Телеграф" сообщал о подобном загадочном случае, произошедшем в Днепре накануне. Тогда обнаружили тело связанного мужчины в закрытой квартире. На теле погибшего были ремни и тряпки, ткань была также и на лице. Чтобы попасть в квартиру пришлось взломать замок.

Теги:
#Днепр #Лес #Самоубийство
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