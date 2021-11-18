В лесу в Днепре нашли тело: мужчина висел на дереве без штанов (фото)

Полиция считает произошедшее самоубийством.

В Днепре в популярном месте отдыха местных жителей обнаружили тело мужчины. Он висел на дереве со снятыми до щиколоток штанами.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Труха. Днепр".

Пугающую находку в Приднепровском лесу нашла прохожая. Мужчина висел на ветке. Его личность не известна.

На вид погибшему около 40-50 лет. Документов при нем не было — в карманах нашли только сигареты и зажигалку. Следов насилия на погибшем не обнаружили.

Вероятное время смерти определили как ночь с 17 на 18 ноября. На месте работают следователи и эксперты криминалисты. Как сообщили "Телеграфу" в нацполиции города — открыто уголовное дело. Трагедию квалифицировали как самоубийство. Более детальную информацию правоохранители смогут предоставить после завершения расследования.

Ранее "Телеграф" сообщал о подобном загадочном случае, произошедшем в Днепре накануне. Тогда обнаружили тело связанного мужчины в закрытой квартире. На теле погибшего были ремни и тряпки, ткань была также и на лице. Чтобы попасть в квартиру пришлось взломать замок.