У лісі у Дніпрі знайшли тіло: чоловік висів на дереві без штанів (фото)

Поліція вважає те, що сталося самогубством.

У Дніпрі у популярному місці відпочинку місцевих мешканців виявили тіло чоловіка. Він висів на дереві зі знятими до щиколоток штанами.

Про це повідомляє Телеграм-канал "Труха. Дніпро".

Страхітливу знахідку в Придніпровському лісі знайшла перехожа. Чоловік висів на гілці. Його особа не відома.

На вигляд загиблому близько 40-50 років. Документів при ньому не було — у кишенях знайшли лише цигарки та запальничку. Слідів насильства на загиблому не виявили.

Імовірний час смерті визначили як ніч із 17 на 18 листопада. На місці працюють слідчі та експерти криміналісти. Як повідомили "Телеграфу" у нацполіції міста — відкрито кримінальну справу. Трагедію кваліфікували як самогубство. Докладнішу інформацію правоохоронці зможуть надати після завершення розслідування.

Раніше "Телеграф" повідомляв про схожий загадковий випадок, що стався в Дніпрі напередодні. Тоді виявили тіло зв’язаного чоловіка у закритій квартирі. На тілі загиблого були ремені та ганчірки, тканина була також і на обличчі. Щоб потрапити до квартири, довелося зламати замок.