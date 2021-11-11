У Дніпрі загадково помер чоловік — його тіло знайшли обв’язаним ганчірками та ременями (фото)

Обличчя померлого чоловіка також було обв’язане ганчірками

У місті Дніпро у квартирі багатоповерхового будинку виявили труп чоловіка, який був перевʼязаний ременями та ганчірками.

Як повідомляє Telegram-канал "Дніпро Оперативний", 59-річного чоловіка знайшли мертвим 10 листопада у власній квартирі на проспекті Поля.

Родичі та знайомі чоловіки забили на сполох після того, як він не вийшов на роботу і перестав відповідати на телефонні дзвінки. Вони приїхали до нього додому, проте одразу потрапити до квартири не вдалося, оскільки замки були зачинені зсередини. На місце викликали поліцію та слюсаря, який відчинив двері. На підлозі квартири знайшли тіло 59-річного чоловіка, перев’язане ременями та ганчірками. Обличчя померлого також було обмотане ганчіркою.

До слова, як повідомляють ЗМІ, жодних слідів злому у квартирі, яка знаходиться на третьому поверсі багатоповерхівки, не було. До того ж усі вікна квартири були зачиненими.

Труп чоловіка у ременях виявили на вулиці Поля

Частину користувачів "знахідка" правоохоронців шокувала — у мережі почали міркувати про те, хто міг убити чоловіка і навіщо це було потрібно. Проте чорний гумор у такій ситуації також мав місце — деякі коментатори припустили, що серце чоловіка не витримало "любовних втіх" і саме це спричинило смерть.

У будь-якому випадку в цьому випадку доведеться розбиратися представникам правоохоронних органів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Москві вчителя інформатики та математики звільнили зі школи через оповідання та БДСМ-практику.