П’ятдесят відтінків математики: в Москві вчителя звільнили за практикування БДСМ

Відомо, що у чоловіка є своя рабиня, а ще він практикує шибарі

У жовтні соціальні мережі вразила історія московського вчителя інформатики та математики Георгія Заносова. Йому довелося звільнитися зі школи через власний онлайн-курс щодо "становлення аб’юзера".

Деталі інциденту повідомляє Telegram-канал "Mash".

Педагогом Георгій Заносов (у мережі більш відомий як Джордж Міррор, George Mirror) працював у Московській центральній художній школі (МЦХШ). У своїх соцмережах чоловік регулярно розповідає про сексуальні БДСМ-практики, які втілює в життя з партнеркою-рабинею, а також просуває можливість стати аб’юзером.

Відомо, що аб’юзерами називають людей, які регулярно займаються будь-яким видом насильства над своїми близькими або незнайомцями.

Фото з Instagram-сторінки Заносова

У навчальному закладі Заносов викладав не тільки інформатику, а й алгебру з геометрією. Після того, як про особисті захоплення вчителя стало відомо батькам учнів, вони підняли хвилю невдоволення.

Повідомляється, що за екстравагантного викладача навіть спробували заступитися представники шкільної адміністрації, проте батьки були непохитні. Згідно з наявною інформацією, Джордж Міррор звільнився за власним бажанням — щоб начебто не створювати зайвих проблем МЦХШ.

Однак його соціальні мережі продовжують користуватися популярністю не тільки серед його учнів, а й інших інтернет-користувачів. Так, наприклад, опублікований ним на Tik-Tok курс "Як стати аб’юзером" багато хто сприйняв, як щось далеке від ідеалів розсудливої людини.

Курс по абьюзу опублікований в Tik-Tok

"Боже мій, це рай для психоаналізу", "Вам лікар не потрібен?", "Як ви можете говорити про пару і взаємодію, якщо зі своєї пари ви зробили рабиню?", "Коли все боряться з аб’юзивними стосунками та домашнім насильством, ви його пропагуєте. Одне можу сказати точно — ви ніколи не потонете", "Він реально наш учитель з геометрії і алгебри, що робити?", "Що нам потрібно зробити? Тобі — помитися, постригтися, поголитися, прибрати прищі, поставити брекети", — пишуть користувачі в Tik-Tok акаунті Георгія.

Відомо також, що свою дівчину московський учитель вважає рабинею і регулярно розповідає про їхні БДСМ-стосунки своїм підписникам у Instagram.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про москвичі, який переодягнувшись в жіночий одяг і озброївшись сокирою, влаштував дебош в супермаркеті.