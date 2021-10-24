Пятьдесят оттенков математики: в Москве учителя уволили за практикование БДСМ

Известно, что у мужчины есть своя рабыня, а еще он практикует шибари

В октябре социальные сети потрясла история московского учителя информатики и математики Георгия Заносова. Ему пришлось уволиться из школы из-за собственного онлайн-курса по "становлению абьюзера".

Детали инцидента сообщает Telegram-канал "Mash".

Педагогом Георгий Заносов (в сети более известен как Джордж Миррор, George Mirror) работал в Московской центральной художественной школе (МЦХШ). В своих соцсетях мужчина регулярно рассказывает о сексуальных БДСМ-практиках, которые воплощает в жизнь с партнеркой-рабыней, а также продвигает возможность стать абьюзером.

Известно, что абьюзерами называют людей, которые регулярно занимаются любым видом насилия над своими близкими или незнакомцами.

Фото с Instagram-страницы Заносова

В учебном заведении Заносов преподавал не только информатику, но и алгебру с геометрией. После того, как о личных увлечениях учителя стало известно родителям учеников, они подняли волну недовольства.

Сообщается, что за экстравагантного преподавателя даже попробовали вступиться представители школьной администрации, однако родители были непреклонны. Согласно имеющейся информации, Джордж Миррор уволился по собственному желанию — чтобы якобы не создавать лишних проблем МЦХШ.

Однако его социальные сети продолжают пользоваться популярностью не только среди его учеников, но и других интернет-юзеров. Так, к примеру, опубликованный им на Tik-Tok курс "Как стать абьюзером" многие восприняли, как что-то далекое от идеалов здравомыслящего человека.

Курс по абьюзу опубликован в Tik-Tok

"Боже мой, это рай для психоанализа", "Вам врач не нужен?", "Как вы можете говорить о паре и взаимодействии, если из своей пары вы сделали рабыню?", "Когда все борятся с абьюзивными отношениями и домашним насилием, вы его пропагандируете. Одно могу сказать точно — вы никогда не утонете", "Он реально наш учитель по геометрии и алгебре, что делать?", "Что нам нужно сделать? Тебе — помыться, постричься, побриться, убрать прыщи, поставить брекеты", — пишут пользователи в Tik-Tok аккаунте Георгия.

Известно также, что свою девушку московский учитель считает рабыней и регулярно рассказывает об их БДСМ-отношениях своим подписчикам в Instagram.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о москвиче, который переодевшись в женскую одежду и вооружившись топором, устроил дебош в супермаркете.