Мечта любого подростка: 44-летняя замужняя учительница совратила 12-летнего ученика в РФ (фото)

В Курской области РФ обвинили в изнасиловании 44-летнюю учительницу биологии Анжелику Гримову, которая совратила 12-летнего подростка. О громком деле сообщает Телеграмм-канал Mash.

"Муж, двое детей, любимая работа — все это про Анжелику Гримову. Она ответственно учила ребят биологии в Обоянской школе номер 2. Тему пестиков и тычинок Гримова наглядно объяснила 12-летнему Кириллу после уроков. Он был не против — вот только по закону это изнасилование", - сообщает Mash.

Роман несовершеннолетнего с учительницей завершился, когда мама Кирилла заметила в телефоне сына откровенные сообщения от Анжелики. Выяснив, что между сыном и взрослой женщиной была интимная близость, родители обратились в полицию. В результате следственный комитет возбудил уголовное дело, а Анжелика находится под домашним арестом. Впрочем, супруг в ее измену не верит и будет поддерживать женщину на скамье подсудимых.

Напомним, Запорожье взбудоражила информация о том, что в престижной гимназии №28 случилось ЧП – там хулиганы-пятиклассники якобы горлышком бутылки изнасиловали одноклассника.