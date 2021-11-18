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У Дніпрі горе-самогубця вколов інсулін, порізав себе і вистрибнув із вікна

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Юнак намагався накласти на себе руки Новина оновлена 18 листопада 2021, 13:51
Юнак намагався накласти на себе руки

У Дніпрі підліток намагався покінчити життя самогубством.

Інцидент стався 17 вересня близько 16.00. 17-річний хлопець самостійно зробив собі ін’єкцію інсуліну, порізав шию та живіт.

Про це повідомляє дніпровське видання "Інформатор".

Після чого вистрибнув із другого поверху. Перехожі побачили підлітка, що лежить на землі, і викликали швидку. Його госпіталізували до місцевої дитячої лікарні. Медики констатували струс мозку та різані рани на животі та шиї. Наразі хлопець перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Його стан оцінюється як середнього ступеня важкості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у лісі у Дніпрі повісився чоловік. Його труп виявила перехожа у популярному місці відпочинку місцевих мешканців.

Ще одна трагедія сталася у Дніпрі 13 листопада — чоловік упав із занедбаної висотки. Медики, які прибули на місце, нічим йому допомогти не змогли, він помер миттєво.

Крім того, 1 листопада стало відомо про смерть дівчини Валерії Статюхової, яку розшукували поліція та волонтери.

Теги:
#Дніпро #Самогубство
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