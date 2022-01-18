Шансов не было: в Киеве с 15 этажа выпал полуторагодовалый малыш (фото)

Ребенок погиб еще до приезда врачей

Во вторник, 18 января, в Днепровском районе Киева произошел трагический случай — из окна многоэтажного дома выпал ребенок. От полученных травм он скончался на месте.

Подробности происшествия сообщили в Telegram-канале "Вартові Еспресо".

Известно, что инцидент произошел в одном из домов на Русановском бульваре.

Карта места, где произошла трагедия

Погибшему мальчику было всего лишь полтора года. Он вывалился из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже. Где в это время находились его родители или любые другие особы, под присмотром которых он находился, не сообщается.

Дом, где произошла трагедия

Сообщается, что у мальчика отсутствовали любые шансы на то, чтобы выжить после падения с такой высоты. Отметим, что расстояние с 15 этажа до земли достигает примерно 45 метров. Врачам "скорой", которые приехали на вызов, осталось лишь констатировать факт смерти.

Сейчас все подробности трагедии пытаются выяснить сотрудники правоохранительных органов. Тело ребенка уже увезли с места происшествия.

Место падения ребенка

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове из окна выбросилась 36-летняя женщина. Перед попыткой суицида она задушила своего двухлетнего сына. Примечательно, что после падения с четвертого этажа харьковчанке удалось выжить, и она объяснила, чем руководствовалась, поступая таким образом.

Также мы писали о том, как на глазах у собственного ребенка покончил с собой депутат одного из горсоветов Донетчины. Мужчина также выпрыгнул из окна собственной квартиры.