Выжившая после суицида харьковчанка рассказала, зачем задушила 2-летнего сына: подробности

Правоохранители жду возможности дополнительно допросить харьковчанку

Трагедия в Харькове, где 8 декабря женщина выпрыгнула из окна после убийства ребенка, потрясла не только местных жителей, но и других украинцев.

Некоторых подробностей в деле добавилось после брифинга спикера прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

Как и сообщалось ранее, женщина сама позвонила полицейским, чтобы сообщить о своей попытке суицида. Однако она сделала это не перед прыжком, а уже после того, как оказалась на земле. При этом Дмитрий Чубенко подчеркнул — после прыжка женщина какое-то время пробыла без сознания, поэтому может путаться в своих свидетельствах.

Официального допроса харьковчанки еще не проводилось, потому что она находится в больнице. Ей провели несколько операций, но у неё серьезные повреждения таза, ребер и многочисленные ушибы всего тела. Впрочем когда полицейские прибыли на место происшествия, они успели немного поговорить с пришедшей в себя женщиной.

"Она сказала, что врачи сообщили о тяжелом заболевании, которое у нее было обнаружено, и женщина решила совершить самоубийство", — отметил Чубенко.

Лишить жизни ребенка она решила якобы потому, что никто кроме нее не смог бы о нем позаботиться так, как она. К слову, убитый оказался двухлетним мальчиком. Вместе с ними в квартире проживал 66-летний отец женщины.

Предварительно сообщается, что харьковчанка не находилась на психиатрическом или любом другом учете. За убийство ребенка ей может грозить до 15 лет за решеткой.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о гибели девятилетки в Николаевской области. Тело мальчика обнаружили рядом с местным озером. Как стало известно позже, маленький Артур мог утонуть.