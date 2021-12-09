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Харків’янка, яка вижила після суїциду, розповіла, навіщо задушила 2-річного сина: подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Жінка викинулася з вікна четвертого поверху Новина оновлена 09 грудня 2021, 10:41
Жінка викинулася з вікна четвертого поверху

Правоохоронці чекаю на можливість додатково допитати харків’янку

Трагедія у Харкові, де 8 грудня жінка вистрибнула з вікна після вбивства дитини, вразила не лише місцевих жителів, а й інших українців.

Деякі подробиці у справі додалися після брифінгу спікера прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка.

Як повідомлялося раніше, жінка сама зателефонувала поліцейським, щоб повідомити про свою спробу суїциду. Однак вона зробила це не перед стрибком, а вже після того, як опинилася на землі. При цьому Дмитро Чубенко наголосив — після стрибка жінка якийсь час пробула непритомна, тому може плутатися у своїх свідченнях.

Офіційного допиту харків’янки ще не проводилося, бо вона перебуває у лікарні. Їй провели кілька операцій, але у неї серйозні пошкодження тазу, ребер та численні забої всього тіла. Втім коли поліцейські прибули на місце події, вони встигли трохи поговорити з жінкою, яка тимчасово прийшла до тями.

"Вона сказала, що лікарі повідомили про тяжке захворювання, яке у неї було виявлено, і жінка вирішила вчинити самогубство", — зазначив Чубенко.

Позбавити життя дитину вона вирішила начебто тому, що ніхто не зміг би про неї подбати так, як вона. До речі, убитий виявився дворічним хлопчиком. Разом із ними у квартирі проживав 66-річний батько жінки.

Попередньо повідомляється, що харків’янка не перебувала на психіатричному чи будь-якому іншому обліку. За вбивство дитини їй може загрожувати до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про загибель дев’ятирічки у Миколаївській області. Тіло хлопчика виявили поряд із місцевим озером. Як стало відомо пізніше, маленький Артур міг потонути.

Теги:
#Харків #Дитина #Вбивство #Самогубство #Суїцид
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