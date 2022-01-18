Шансів не було: у Києві з 15 поверху випав півторарічний малюк (фото)

Дитина загинула ще до приїзду лікарів

У вівторок, 18 січня, у Дніпровському районі Києва стався трагічний випадок — з вікна багатоповерхового будинку випала дитина. Від одержаних травм вона помер на місці.

Подробиці події повідомили у Telegram-каналі "Вартові Еспресо".

Відомо, що інцидент стався в одному із будинків на Русанівському бульварі.

Карта місця, де сталася трагедія

Загиблому хлопчику було лише півтора року. Він випав із вікна квартири, розташованої на 15-у поверсі. Де в цей час були його батьки або будь-які інші особи, під наглядом яких він перебував, не повідомляється.

Будинок, де сталася трагедія

Повідомляється, що хлопчик не мав жодних шансів на те, аби вижити після падіння з такої висоти. Зазначимо, що відстань від 15 поверху до землі сягає приблизно 45 метрів. Лікарям "швидкої", які приїхали на виклик, залишилося лише констатувати факт смерті.

Наразі всі подробиці трагедії намагаються з’ясувати співробітники правоохоронних органів. Тіло дитини вже забрали з місця події.

Місце падіння

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові з вікна викинулась 36-річна жінка. Перед спробою самогубства вона задушила свого дворічного сина. Зазначимо, що після падіння з четвертого поверху харків’янці вдалося вижити, і вона пояснила, чому так вчинила.

Також ми писали про те, як на очах у власної дитини наклав на себе руки депутат однієї з міськрад Донеччини. Чоловік також вистрибнув із вікна власної квартири.