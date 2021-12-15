Наклав на себе руки на очах у дитини: на Донеччині загинув місцевий депутат

Про причини вчинку 35-річного чиновника поки що не повідомляється

У середу, 15 грудня, у Селидовому Донецької області звів рахунки із життям місцевий депутат Леонід Осипов. У робочий час він повернувся додому і вистрибнув із вікна.

Подробиці повідомили у прес-службі Покровського районного управління поліції.

Відомо, що трагедія сталася між 11 та 12 годинами ранку. Дзвінок до поліції надійшов об 11:40 — про стрибок чоловіка повідомив один із його сусідів.

Загиблому Осипову було лише 35 років. Окрім звання депутата міськради Селидового, він ще мав і дуже добру посаду — керував місцевим відділом освіти.

Леонід Осипов

У чоловіка залишився семирічний син, на очах якого він і вчинив самогубство.

Зараз із хлопчиком працюють психологи, а також поліцейські з ювенального відділення. Загалом правоохоронці намагаються відновити картину події, щоб зрозуміти причини вчинку.

Інформації про передсмертну записку або будь-які факти, які могли б підштовхнути людину до суїциду, поки що немає.

Поліція веде слідство. Інцидент попередньо кваліфікований як самогубство, а фактаж внесено до ЄРДР згідно зі ст. 115 КК України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові з вікна четвертого поверху викинулася молода жінка. Згодом стало відомо, що перед спробою суїциду вона задушила свого маленького сина. Цікаво, що після всіх отриманих травм харків’янка все ж таки вижила, утім про причини свого вчинку вона встигла повідомити поліцейським ще до офіційного допиту.