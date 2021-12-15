Укр

Покончил с собой на глазах у ребенка: на Донеччине погиб местный депутат

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Мужчина выбросился с пятого этажа Новость обновлена 15 декабря 2021, 22:14
Мужчина выбросился с пятого этажа

О причинах поступка 35-летнего чиновника пока не сообщается

В среду, 15 декабря, в Селидово Донецкой области свел счеты с жизнью местный депутат Леонид Осипов. В рабочее время он вернулся домой и выпрыгнул из окна.

Подробности сообщили в пресс-службе Покровского районного управления полиции.

Известно, что трагедия произошла между 11 и 12 утра. Звонок в полицию поступил в 11:40 — о прыжке мужчины сообщил один из его соседей.

Погибшему Осипову было всего лишь 35 лет. Помимо звания депутата горсовета Селидово, он еще имел и весьма хорошую должность — руководил местным отделом образования. 

Леонид Осипов
Леонид Осипов

У мужчины остался семилетний сын, на глазах которого он и совершил самоубийство.

Сейчас с мальчиком работают психологи, а также полицейские из ювенального отделения. В целом же правоохранители пытаются восстановить картину произошедшего, дабы понять причины поступка.

Информации о предсмертной записке или любых фактах, которые могли бы подтолкнуть человека к суициду, пока нет.

Полиция ведет следствие. Инцидент предварительно квалифицирован как самоубийство, а фактаж внесен в ЕРДР согласно ст. 115 УК Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Харькове из окна четвертого этажа выбросилась молодая женщина. Позже стало известно, что перед попыткой суицида она задушила своего маленького сына. Интересно, что при всех полученных травмах харьковчанка все же выжила, хотя о причинах своего поступка успела сообщить полицейским еще до официального допроса.

Теги:
#Донецкая область #Депутат #Самоубийство #Суицид #Селидово
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