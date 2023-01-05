Викинула з 5 поверху: жінка жорстоко вбила собаку на Хмельниччині, що їй тепер загрожує

На час слідства підозрювана перебуватиме під домашнім арештом

В Україні стався черговий кричущий випадок жорстокого поводження з тваринами. Мешканка Хмельницької області холоднокровно розправилася над чужою собакою.

Так, згідно з повідомленням на сторінці Теофіпольської сільської ради, інцидент стався ще у грудні 2021 року в одному із гуртожитків СМТ. Проте про злочин стало відомо 4 січня із повідомлення теофіпольського відділу Волочиської прокуратури.

Повідомляється, що вночі 24 грудня 52-річна жінка, перебуваючи на спільній кухні гуртожитку, безпричинно схопила собаку і викинула її з вікна п’ятого поверху. Отримавши тяжкі травми від удару об асфальт, тварина померла. У ухвалі Волочиського райсуду йдеться, що власником собаки була інша людина, але хто саме – не вказано. Порода тварини також не вказується, але відомо, що собаку звали Жужа.

Наразі правопорушниці було повідомлено про підозру у злочині за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". У випадку, якщо вина жінки буде доведена, їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років. На час слідства жінці призначили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслета.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Дніпрі чоловік посеред вулиці розстріляв бездомного собаку.

Також ми повідомляли про те, що на Одещині 19-річний хлопець зарубав сокирою собаку та цуценят.