Кабмін має дотримуватися законодавства і затвердити ДАП до 10 січня - TI Ukraine

У вівторок, 10 січня, спливає шестимісячний строк, відведений Законом "Про запобігання корупції" на затвердження урядом Державної антикорупційної програми (ДАП).

Після низки публічних обговорень проєкт ДАП розробило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) та завчасно внесло на розгляд Кабінету міністрів, пише Transparency International Ukraine.

Державна антикорпрограма — це надважливий документ, який визначає заходи, спрямовані на реалізацію Антикорупційної стратегії. Виконання цих заходів обов’язкове для державних органів, органів місцевого самоврядування тощо.

ДАП чітко визначає виконавців цих заходів, строки виконання та індикатори, за якими визначається, чи реалізований захід тощо. Словом, ідеться про все, що надає конкретності ухваленій Верховною Радою Антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки, яка набула чинності 10 липня минулого року, нагадують в організації.

Затвердження Державної антикорупційної програми було однією з 5 рекомендацій Transparency International Ukraine, які б допомогли знизити рівень корупції в Україні. Ці рекомендації були презентовані організацією з нагоди публікації минулорічного Індексу сприйняття корупції, в якому Україна має 32 бали зі 100 і посідає 122 місце зі 180.

Позитивним є те, що Закон "Про запобігання корупції" надає право НАЗК у майбутньому ініціювати перегляд ДАП за результатами моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційної стратегії. Це дозволить додатково покращувати ухвалену антикорпрограму, за потреби, наголошують в Transparency International Ukraine.

Однак спершу уряд має виконати вимогу чинного законодавства та затвердити Державну антикорупційну програму за 4 дні, що залишились. Затягувати таке затвердження не можна в жодному разі – Україна і так занадто довго чекала на ухвалення нової Антикорупційної стратегії, без якої країна жила з 2018 року, вважають в організації.

Кабінет міністрів має розірвати це замкнене коло і дозволити Антикорупційній стратегії запрацювати на повну і затвердити ДАП якнайскоріше. Від цього залежатиме подальший поступ держави на шляху антикорупційної реформи та європейської інтеграції, йдеться у повідомленні Transparency International Ukraine.

Незатвердження ДАП або затвердження її у спотвореному, у порівнянні з проєктом НАЗК, вигляді свідчитиме про брак послідовної політичної волі на продовження задекларованої владою мети – системної боротьби з корупцією, підсумовують борці з корупцією.