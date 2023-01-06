Кабмин должен соблюдать законодательство и утвердить ДАП до 10 января — TI Ukraine
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Во вторник, 10 января, истекает шестимесячный срок, отведенный Законом "О предотвращении коррупции" на утверждение правительством Государственной антикоррупционной программы (ГАП).
После ряда публичных обсуждений проект ГАП разработало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и заблаговременно внесло на рассмотрение Кабинета министров, пишет Transparency International Ukraine.
Государственная антикорпрограмма — это важный документ, определяющий меры, направленные на реализацию антикоррупционной стратегии. Выполнение этих мер обязательно для государственных органов, органов местного самоуправления и т.д.
ГАП четко определяет исполнителей этих мероприятий, сроки выполнения и индикаторы, по которым определяется, реализуется ли мероприятие и т.д. Словом, речь идет обо всем, что придает конкретность принятой Верховной Радой Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, которая вступила в силу 10 июля прошлого года, напоминают в организации.
Утверждение Государственной антикоррупционной программы было одной из 5 рекомендаций Transparency International Ukraine, которые помогли бы снизить уровень коррупции в Украине. Эти рекомендации были представлены организацией по случаю публикации прошлогоднего Индекса восприятия коррупции, в котором Украина имеет 32 балла из 100 и занимает 122 место из 180.
Позитивно то, что Закон "О предотвращении коррупции" дает право НАПК в будущем инициировать пересмотр ГАП по результатам мониторинга и оценки эффективности реализации Антикоррупционной стратегии. Это позволит дополнительно улучшать принятую антикорпрограмму, при необходимости, подчеркивают Transparency International Ukraine.
Однако сначала правительство должно выполнить требование действующего законодательства и утвердить Государственную антикоррупционную программу за оставшиеся 4 дня. Затягивать такое утверждение нельзя ни в коем случае – Украина и так слишком долго ждала принятия новой Антикоррупционной стратегии, без которой страна жила с 2018 года, считают в организации.
Кабинет министров должен разорвать этот замкнутый круг и позволить Антикоррупционной стратегии заработать по полной и утвердить ГАП как можно скорее. От этого будет зависеть дальнейшее продвижение государства на пути антикоррупционной реформы и европейской интеграции, говорится в сообщении Transparency International Ukraine.
Неутверждение ГАП или утверждение его в искаженном, по сравнению с проектом НАПК, виде будет свидетельствовать о нехватке последовательной политической воли для продолжения задекларированной властями цели – системной борьбы с коррупцией, заключают борцы с коррупцией.