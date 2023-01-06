Кабмин должен соблюдать законодательство и утвердить ДАП до 10 января — TI Ukraine

Во вторник, 10 января, истекает шестимесячный срок, отведенный Законом "О предотвращении коррупции" на утверждение правительством Государственной антикоррупционной программы (ГАП).

После ряда публичных обсуждений проект ГАП разработало Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) и заблаговременно внесло на рассмотрение Кабинета министров, пишет Transparency International Ukraine.

Государственная антикорпрограмма — это важный документ, определяющий меры, направленные на реализацию антикоррупционной стратегии. Выполнение этих мер обязательно для государственных органов, органов местного самоуправления и т.д.

ГАП четко определяет исполнителей этих мероприятий, сроки выполнения и индикаторы, по которым определяется, реализуется ли мероприятие и т.д. Словом, речь идет обо всем, что придает конкретность принятой Верховной Радой Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы, которая вступила в силу 10 июля прошлого года, напоминают в организации.

Утверждение Государственной антикоррупционной программы было одной из 5 рекомендаций Transparency International Ukraine, которые помогли бы снизить уровень коррупции в Украине. Эти рекомендации были представлены организацией по случаю публикации прошлогоднего Индекса восприятия коррупции, в котором Украина имеет 32 балла из 100 и занимает 122 место из 180.

Позитивно то, что Закон "О предотвращении коррупции" дает право НАПК в будущем инициировать пересмотр ГАП по результатам мониторинга и оценки эффективности реализации Антикоррупционной стратегии. Это позволит дополнительно улучшать принятую антикорпрограмму, при необходимости, подчеркивают Transparency International Ukraine.

Однако сначала правительство должно выполнить требование действующего законодательства и утвердить Государственную антикоррупционную программу за оставшиеся 4 дня. Затягивать такое утверждение нельзя ни в коем случае – Украина и так слишком долго ждала принятия новой Антикоррупционной стратегии, без которой страна жила с 2018 года, считают в организации.

Кабинет министров должен разорвать этот замкнутый круг и позволить Антикоррупционной стратегии заработать по полной и утвердить ГАП как можно скорее. От этого будет зависеть дальнейшее продвижение государства на пути антикоррупционной реформы и европейской интеграции, говорится в сообщении Transparency International Ukraine.

Неутверждение ГАП или утверждение его в искаженном, по сравнению с проектом НАПК, виде будет свидетельствовать о нехватке последовательной политической воли для продолжения задекларированной властями цели – системной борьбы с коррупцией, заключают борцы с коррупцией.