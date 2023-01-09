Знову "весна серед зими": в Україну рухаються теплі маси повітря з Африки

"Аномальне потепління" розпочнеться на Старий Новий рік

Відповідно до прогнозів синоптиків, після пари днів морозів в Україні знову запанує тепло, а холодам буде наказано забиратися кудись "у сибірські межі".

Про це пише у соціальній мережі народний синоптик Стас Щедрін.

"З 13 січня до більшої частини Європи знову почне надходити аномально теплі повітряні маси з Африки, тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8+10", — зазначає він.

Про "потепління з Маланки-Василя" пише і синоптик Наталія Діденко.

При цьому вона попереджає, що до кардинального потепління залишається ще кілька днів, тому не варто сильно розслаблятися та прибирати в гардероби зимовий одяг: у ніч на понеділок в Україні очікується значна температурна амплітуда: від нічних -15-18 градусів у Сумській, Харківській та Полтавській областях до денних +5+9 градусів у західних областях.

Але навіть у Києві морози до -7 градусів зміняться у понеділок вдень відлигою.

Детальніше про погоду на новому тижні розповідає синоптик Ігор Кібальчич.

У понеділок, 9 січня, на його думку, в країні пройдуть невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем у західній, північній, Черкаській та Одеській областях. На решті території країни без опадів. Температура повітря у східних та північних областях вночі -17...-12°С, вдень -10...-5°С. На решті території вночі -11...-6°С, вдень -6...-1°С; у західній частині протягом доби -2…+3 °С.

У вівторок, 10 січня, очікуються опади у вигляді снігу та дощу у західній частині, вдень також в Одеській та Київській областях. Місцями налипання мокрого снігу, хуртовина, на дорогах ожеледиця. На решті території України без опадів. Температура повітря на Лівобережжі України вночі -15...-10°С, вдень -11...-6°С. На Правобережній частині країни вночі -4...+1°С, вдень -3...+2°С.

У середу, 11 січня, вночі очікується сніг у північних та частково західних областях, удень в Україні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура повітря на Лівобережжі вночі -16...-11°, днем -11...-6°С; на Правобережжі вночі -8...-3°С, вдень -5...0°С. У західній частині вночі -2...+3°С, удень 0...+5°С.

У четвер, 12 січня, в Україні без істотних опадів, лише у західній частині місцями пройде невеликий дощ із мокрим снігом. Температура повітря вночі у північних, центральних та східних областях -13...-8°С, днем -6...-1°С. У західних та південних регіонах країни вночі -3…+2°С, удень +1…+6°С.

У п’ятницю, 13 січня, опадів в Україні не передбачається. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі у північних, центральних та східних областях -11...-6°С, днем -5...0°С. На решті території країни вночі -6...-1°С, вдень -2...+3°С. У південних областях та на крайньому заході вдень +1…+6 °С.

На вихідні, 14 – 15 січня, в Україні продовжиться поступове підвищення температури повітря вночі до -7...-2°С, вдень до -4...+1°С. У західних та південних областях протягом доби 0…+5 °С. Пройдуть невеликі опади у вигляді мряки, мокрого снігу та дощу. На дорогах місцями утримається ожеледь.

Такий сприятливий для України прогноз підтверджують і на сайті "Погодник" – згідно з даними фахівців, "хрещенських морозів", на які розраховували у кремлі, цього року, швидше за все, не буде.

Нагадаємо, що синоптики раніше попереджали українців про те, що січень у нашій країні буде досить хаотичним із періодами різких похолодань та потеплінь. У той же час лютий буде стабільнішим — з легкими холодами на початку місяця та потеплінням ближче до початку календарної весни.