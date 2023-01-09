Красуні з Києва потрібна ваша допомога: кров рятує життя

Два десятки років дівчина страждає від вродженої аномалії розвитку судин

Наталії Курочкіній з Києва дуже потрібна допомога. 26-річна дівчина страждає на вроджену аномалію розвитку судин — при народженні на її правій руці було помітно невеликий синець, який згодом розрісся до величезних розмірів. Хвороба вразила не лише руку, а й спину та груди.

Кілька років тому вона стала учасницею програми "Я соромлюсь свого тіла" на телеканалі СТБ, однак тоді передача відмовила дівчині в операції через погане зсідання крові, що загрожувало її життю.

Наталія Курочкіна потребує вашої допомоги

Час минав, однак хвороба нікуди не поділася. Останніми днями у дівчини відкрилася кровотеча, тому вона потрапила до реанімації 9-ї Київської міської клінічної лікарні, де зараз підтримують її життєдіяльність. Медики висловили готовність провести хірургічне втручання, однак для цього потрібно багато крові.

Дуже бажано здати її протягом поточного тижня, до п'ятниці, 13 січня, включно. Зробити це можна у Київському міському центрі крові по вул. Максима Берлинського, 12, що неподалік станції метро "Дорогожичі" з 8:00 до 14:00 (з поміткою "Наталія Курочкіна, 9 клінічна лікарня).

Наталія звертається до всіх небайдужих киян і гостей міста допомогти їй у збиранні необхідного для операції обсягу крові — група і резус не мають значення.

Донором може стати будь-який громадянин України віком від 18 до 60 років, вагою не менш, як 50 кг і без протипоказань, пов'язаних з наявністю певних захворювань. Для проведення процедури необхідно мати паспорт.

Підготовка до здавання крові

За три дні до здавання крові відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину, а також ліків, що їх містять (ці речовини погіршують зсідання крові).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до здавання крові. Виключіть із раціону жирну, смажену, копчену, молочну їжу, соління.

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не куріть за годину до здавання крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.

Хто хоче допомогти у лікуванні дівчини фінансово, висловити тепле людське словом чи молитву — зробити це можна донатом на її банківську картку або на сторіночках у соцмережах. Окрема подяка за репост у месенджерах і поширення у соцмережах.

Картка ПУМБ 4314 1400 0121 1934 (Курочкіна Н.О.)

Сторінки Наталії у соцмережах: Facebook та Instagram

Допоможіть врятувати здоров'я дівчини і подарувати їй нормальне життя.