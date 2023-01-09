Красавице из Киева нужна ваша помощь: кровь спасает жизнь

Два десятка лет девушка страдает от врожденной аномалии развития сосудов

26-летней Наталии Курочкиной из Киева очень нужна помощь. Девушка страдает врожденной аномалией развития сосудов — при рождении на ее правой руке был заметен небольшой синяк, впоследствии разросшийся до огромных размеров. Болезнь поразила не только руку, но также спину и грудь.

Несколько лет назад она стала участницей программы "Я стыжусь своего тела" на телеканале СТБ, однако тогда передача отказала девушке в операции из-за грозившей ее жизни плохой свертываемости крови.

Наталья Курочкина нуждается в вашей помощи

Время шло, однако болезнь никуда не делась. В последние дни у девушки открылось кровотечение, поэтому она попала в реанимацию 9-й Киевской городской клинической больницы, где сейчас поддерживают ее жизнедеятельность. Медики выразили готовность провести хирургическое вмешательство, однако для этого требуется много крови.

Очень желательно сдать ее в течение этой недели, до пятницы, 13 января, включительно. Сделать это можно в Киевском городском центре по ул. Максима Берлинского, 12, что недалеко от станции метро "Дорогожичи" с 8:00 до 14:00 (с пометкой "Наталья Курочкина, 9 клиническая больница).

Наталья обращается ко всем неравнодушным киевлянам и гостям города помочь ей в сборе необходимого для операции объема крови — группа и резус не имеют значения.

Донором может стать любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, весом не менее 50 кг и без противопоказаний, связанных с наличием определенных заболеваний. Для проведения процедуры нужно иметь паспорт.

Подготовка к сдаче крови

За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соленья.

Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).

Не курите за час до сдачи крови.

Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

Кто хочет помочь в лечении девушки финансово, выразить теплое человеческое слово или молитву — сделать это можно донатом на ее банковскую карточку или на страницах в соцсетях. Отдельное спасибо за репост в мессенджерах и распространение в соцсетях.

Карта ПУМБ 4314 1400 0121 1934 (Курочкина Н.О.)

Страницы Натальи в соцсетях: Facebook и Instagram

Помогите спасти здоровье девушки и подарить ей нормальную жизнь.