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Красавице из Киева нужна ваша помощь: кровь спасает жизнь

Автор
Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев
Дата публикации
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Автор
Наталья Курочкина Новость обновлена 09 января 2023, 21:54
Наталья Курочкина. Фото Facebook.com

Два десятка лет девушка страдает от врожденной аномалии развития сосудов

26-летней Наталии Курочкиной из Киева очень нужна помощь. Девушка страдает врожденной аномалией развития сосудов — при рождении на ее правой руке был заметен небольшой синяк, впоследствии разросшийся до огромных размеров. Болезнь поразила не только руку, но также спину и грудь.

Несколько лет назад она стала участницей программы "Я стыжусь своего тела" на телеканале СТБ, однако тогда передача отказала девушке в операции из-за грозившей ее жизни плохой свертываемости крови.

Наталья Курочкина нуждается в вашей помощи

Время шло, однако болезнь никуда не делась. В последние дни у девушки открылось кровотечение, поэтому она попала в реанимацию 9-й Киевской городской клинической больницы, где сейчас поддерживают ее жизнедеятельность. Медики выразили готовность провести хирургическое вмешательство, однако для этого требуется много крови.

Очень желательно сдать ее в течение этой недели, до пятницы, 13 января, включительно. Сделать это можно в Киевском городском центре по ул. Максима Берлинского, 12, что недалеко от станции метро "Дорогожичи" с 8:00 до 14:00 (с пометкой "Наталья Курочкина, 9 клиническая больница).

Наталья обращается ко всем неравнодушным киевлянам и гостям города помочь ей в сборе необходимого для операции объема крови — группа и резус не имеют значения.

Донором может стать любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, весом не менее 50 кг и без противопоказаний, связанных с наличием определенных заболеваний. Для проведения процедуры нужно иметь паспорт.

Подготовка к сдаче крови

  • За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).
  • Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соленья.
  • Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
  • Не курите за час до сдачи крови.
  • Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).
  • Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.

Кто хочет помочь в лечении девушки финансово, выразить теплое человеческое слово или молитву — сделать это можно донатом на ее банковскую карточку или на страницах в соцсетях. Отдельное спасибо за репост в мессенджерах и распространение в соцсетях.

Карта ПУМБ 4314 1400 0121 1934 (Курочкина Н.О.)

Страницы Натальи в соцсетях: Facebook и Instagram

Помогите спасти здоровье девушки и подарить ей нормальную жизнь.

Теги:
#Кровь #Донорство #Переливание крови #донаты