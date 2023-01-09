Красавице из Киева нужна ваша помощь: кровь спасает жизнь
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Два десятка лет девушка страдает от врожденной аномалии развития сосудов
26-летней Наталии Курочкиной из Киева очень нужна помощь. Девушка страдает врожденной аномалией развития сосудов — при рождении на ее правой руке был заметен небольшой синяк, впоследствии разросшийся до огромных размеров. Болезнь поразила не только руку, но также спину и грудь.
Несколько лет назад она стала участницей программы "Я стыжусь своего тела" на телеканале СТБ, однако тогда передача отказала девушке в операции из-за грозившей ее жизни плохой свертываемости крови.
Время шло, однако болезнь никуда не делась. В последние дни у девушки открылось кровотечение, поэтому она попала в реанимацию 9-й Киевской городской клинической больницы, где сейчас поддерживают ее жизнедеятельность. Медики выразили готовность провести хирургическое вмешательство, однако для этого требуется много крови.
Очень желательно сдать ее в течение этой недели, до пятницы, 13 января, включительно. Сделать это можно в Киевском городском центре по ул. Максима Берлинского, 12, что недалеко от станции метро "Дорогожичи" с 8:00 до 14:00 (с пометкой "Наталья Курочкина, 9 клиническая больница).
Наталья обращается ко всем неравнодушным киевлянам и гостям города помочь ей в сборе необходимого для операции объема крови — группа и резус не имеют значения.
Донором может стать любой гражданин Украины в возрасте от 18 до 60 лет, весом не менее 50 кг и без противопоказаний, связанных с наличием определенных заболеваний. Для проведения процедуры нужно иметь паспорт.
Подготовка к сдаче крови
- За три дня до сдачи крови откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови).
- Не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови. Исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соленья.
- Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
- Не курите за час до сдачи крови.
- Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).
- Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваний.
Кто хочет помочь в лечении девушки финансово, выразить теплое человеческое слово или молитву — сделать это можно донатом на ее банковскую карточку или на страницах в соцсетях. Отдельное спасибо за репост в мессенджерах и распространение в соцсетях.
Карта ПУМБ 4314 1400 0121 1934 (Курочкина Н.О.)
Страницы Натальи в соцсетях: Facebook и Instagram
Помогите спасти здоровье девушки и подарить ей нормальную жизнь.