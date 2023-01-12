Хрещенські морози скасовуються: в Україні різко потеплішає наступного тижня

У деяких регіонах стовпчики термометра покажуть +15 градусів

Погода в Україні продовжить коливатися до кінця зими. Незважаючи на сильні морози, все ж таки українцям обіцяють потепління до кінця січня.

Народний синоптик Станіслав Щедрін поділився прогнозом погоди на найближчий тиждень. Він порадував українців, заявивши, що буде нетривале, але потепління.

За словами синоптика, потепління очікується наступного тижня, а його пік припаде на 17-21 січня. Прогнозується, що температура підніметься до +15 градусів у деяких регіонах країни.

"Пік потепління припаде на 17-21 січня. Температура повітря по всій країні зросте до +10+12 градусів, а на півдні та в центрі навіть до +13+15 градусів", — повідомив синоптик.

Однак після стрімкого потепління знову повернуться морози. Температура повітря знижуватиметься поступово: спочатку до -3+3 градусів, а після 24 січня до -2-9 градусів. Разом із похолоданням в Україну прийдуть опади.

Також, згідно з прогнозами, 19 січня не буде хрещенських морозів. Очікується, що на Водохреща буде плюсова температура повітря.

Раніше Телеграф повідомив, що в Україну рухаються теплі маси повітря з Африки. До кінця цього тижня може потепліти до +10 градусів.