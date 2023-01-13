Купання в ополонці скасовується: на Хрещення припаде пік потепління

Найближчими днями в Україні встановиться "європейська зима"

Відповідно до прогнозу синоптиків та метеорологів, хрещенських морозів цього року не буде: в Україні різко потеплішає.

Так, 13-14 січня в Україні господарюватиме так звана ’європейська’ зима – практично без опадів, із підвищеною вологістю – і, отже, густими туманами. Про це попереджає синоптик Наталія Діденко.

Всім любителям стереотипів і прикмет про морози, які чомусь "тріщать на Хрещення" фахівець наводить прогностичну діаграму температури повітря для Києва.

Згідно з нею, поки що очікується підйом стовпчиків термометрів вгору, пік потепління — на Водохреща. Отже, замість купання в ополонці доведеться задовольнятися обмиванням біля бережка. Але вже з 23-24 січня очікується наступне похолодання.

Із прогнозом Наталії Діденки частково погоджуються експерти на сайтах погоди. Так, "Погогодник" малює приблизно таку саму метеокартину.

На Meteo.UA поділяють думку колег, але наводять трохи інші цифри.

Але ось на сайті "Метеопрог", де публікує прогнози і відомий синоптик Ігор Кібальчич, вважають, що 23-24 січня буде зниження температури, але про які мінуси мови бути не може.

Тому кожен українець може сам вибрати сайт, на який орієнтуватись у щоденних прогнозах погоди.

У той же час, повертаючись до "сюрпризів" погоди: варто нагадати, що на думку народного синоптика Володимира Деркача, у січні морози спостерігатимуться наприкінці першої декади та на початку другої, наприкінці другої та на початку третьої. У лютому температура нижче 0 градусів падатиме в середині першої декади місяця, наприкінці другої та до кінця третьої.