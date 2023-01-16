Гренландія допоможе Україні: синоптики назвали регіони, де встановиться аномально тепла погода

Холодні маси з півночі створять "мішок холоду", який змусить тепло "посунутись" на південь

"Скасування" хрещенських морозів, про яке попереджали метеорологи, буде також частково викликане і тим, що з боку Гренландії в південно-східному напрямку почне розвиватися висотна улоговина і пов’язаний з нею "мішок" холоду, внаслідок чого африканські повітряні маси попрямують на країни Балканського півострова та Україну.

Про це пише синоптик Ігор Кібальчич.

"Таким чином, 18 – 20 січня, по всій території нашої країни встановиться аномально тепла погода з перевищенням кліматичної норми на 10 – 15 °С. Існує ймовірність оновлення нових рекордів максимальної температури у різних містах", – вважає Ігор Кібальчич.

Згідно з прогнозом фахівця, у понеділок, 16 січня, невеликі опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються у західних областях, у східній частині також пройде невеликий сніг. На решті території країни без істотних опадів. На дорогах північної та східної частини місцями ожеледиця. Температура повітря вночі -4...+1°С, днем -1...+4°С, на півдні та крайньому заході +5...+9°С.

У вівторок, 17 січня, очікуються помірні дощі з мокрим снігом у західній частині, також невеликі опади у змішаному вигляді пройдуть у північних та центральних областях. Температура вночі становитиме 0…+5 °С, на сході –3…+2 °С; днем температура підвищиться до 0…+5°С, у південних та західних областях місцями +6…+10°С, у Криму до +14°С.

У середу, 18 січня, під впливом циклонічності з півдня очікуються помірні дощі у західних областях, у Карпатах сильні опади. Вдень дощова погода пошириться на більшу частину території України. Температура повітря вночі +1…+6 °С, крайньому сході близько 0 °С; у Криму та Одеській області +6…+11 °С. Вдень температура підвищиться до +3…+8 °С, у центральних, південній та місцями західних областях +10…+15 °С.

У четвер, 19 січня, вночі дощі пройдуть у північних та східних областях, вдень черговий атмосферний фронт стане причиною дощу та мокрого снігу у західних областях країни. Подекуди очікуються значні опади. Температура повітря вночі -1…+4 °С, у центральних, південних та північних областях +2…+7 °С. Вдень +2...+7°С, у центральних та південних областях +8...+13°С, у Криму до +18°С.

У п’ятницю, 20 січня, невеликі дощі та мокрий сніг очікується у західних областях. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, у західній частині близько 0 °С; днем +3…+8 °С, у південних та центральних областях +8…+13 °С, у Криму до +18 °С.

На вихідні, 21 – 22 січня, очікується поступове зниження температури повітря в більшості областей України вночі до -5…0 °С, вдень до -2…+3 °С. Похолодання не торкнеться лише південних регіонів та Закарпаття, де збережеться аномально тепла весняна погода.

Надалі, вважають на сайті "Погодник", тепло збережеться практично до кінця місяця.

У той же час на сайті GisMeteo припускають, що на пару днів "мінуси" все ж таки повернуться.

У свою чергу, експерти сайту "Метеопрог" прогнозують, що стрибки погоди нижче нуля все ж таки будуть, але в основному вночі.

Також слід згадати, що поряд з "аномально високими" температурами погода приготувала ще один сюрприз для українців на Водохреща, на нас чекає ще й магнітна буря, яка триватиме протягом трьох днів.