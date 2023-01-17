Parimatch Foundation у 2022 році направив на спортивні програми для дітей та допомогу українцям понад 50 млн грн

2022 рік залишиться в історії роком незламності й боротьби за свободу. Для міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation цей рік також вніс зміни у його діяльності, але точно не призупинив місію — домогтися якісних змін у житті дітей.

До початку повномасштабної війни в Україні фонд реалізовував благодійні програми та проєкти у сфері спорту та інноваційної освіти. Особлива увага в діяльності сфокусована на вільному доступі до навчання і занять спортом, на створенні рівних можливостей абсолютно для всіх дітей. Незалежно від їх фізичного стану, соціальних обмежень та інших можливих бар’єрів. З кінця лютого 2022 року Parimatch Foundation сфокусувався на допомозі українцям під час війни, тому було започатковано нові комплексні програми "Допомога Україні" та Mental Health.

В міжнародній діяльності проєкти продовжили свою реалізацію на Кіпрі та Казахстані. Для українців в цих країнах також була надана допомога та підтримка.

З перших днів війни Parimatch Foundation переважну частину ресурсів направив на допомогу українським жінкам з дітьми, з метою надання гуманітарної допомоги та створення безпечних місць тимчасового перебування. Завдяки об’єднанню зусиль з партнерами були евакуйовані 600 дітей та їх родин з небезпечних місць (Бучі, Ірпеня, Харкова, Гостомелю, Ворзелю). 23 млн гривень виділено на гуманітарні потреби тимчасово переміщених осіб.

На прохання Міністерства освіти і науки України Parimatch Foundation допоміг в облаштуванні 4200 спальних місць у хабах для внутрішньо переміщених осіб у західних областях України. Завдяки об‘єднанню партнерських ресурсів було зібрано кошти на гуманітарну допомогу, забезпечено 55 000 українців харчовими продуктами та побутовою технікою першої необхідності.

"2022 рік став іспитом на стійкість. Для кожного українця, родини, бізнесу, держави. І сумісними зусиллями ми його здали, бо у всіх нас єдина ціль — жити у вільній країні. На підтримку програм та українців минулого року було виділено понад 50 млн грн. Ми розширили свою діяльність географічно, запустили дві нові комплексні програми, розробили і створили психологічні проєкти, що допомагають дітям пережити страхи війни та надали допомогу там, де вона була так необхідна. Я вдячна кожному члену команди та кожному партнеру, які долучилися до допомоги й об’єднали разом з нами свої зусилля", — говорить Катерина Білоруська, президентка Parimatch Foundation.

Діяльність Parimatch Foundation завжди була спрямована на те, щоб у кожної дитини розвиток був фізично та ментально здоровим. Війна в це втрутилася, але надала нових векторів в роботі фонду. Так з’явилася програма Mental Health, в рамках якої разом з Ізраїльською коаліцією травми був створений навчальний курс для 350 психологів інклюзивно-ресурсних центрів різних регіонів України за темою "Кризова психологічна допомога", а психологічну допомогу отримали понад 20 000 українців.

Також Parimatch Foundation став ініціатором і презентував першу україномовну збірку терапевтичних дитячих аудіоказок "Таємні історії маленьких і великих перемог", автором якої стала письменниця Тетяна Стус. Збірка аудіоказок має терапевтичний ефект для дорослих з дітьми. Казкотерапія допомагає батькам зменшити тривожність у дітей та переосмислити кризові ситуації, викликані війною. Ще одним терапевтичним інструментом для роботи з ментальним станом дітей стала арт-розмальовка для подолання стресових ситуацій. Її створили за участі Інституту когнітивного моделювання під авторством та методикою експертки Вікторії Назаревич. Цей творчий арт-інструмент також дозволяє дорослим допомогти дитині із її нервовим або тривожним станом без додаткової участі психологів.

Після закриття першочергових пов’язаних з війною потреб, Parimatch Foundation поступово відновлював свої основні програми за спортивними напрямками, щоб продовжити підтримувати дітей та їхніх батьків. На розвиток дітей через спорт у 2022 році було інвестовано понад 15 млн грн. Згідно з експертних даних, фізична активність дійсно допомагає ментально та фізично відновитись. Окрім стандартного формату — відкриття груп — розпочалися тренування дітей у хабах для тимчасово переміщених осіб на західній Україні з наданням спортивного інвентаря для підвищення їх рухової активності. Фонд розширив географію програм "Спортивний наставник" та "Так, я можу", до якої долучилися понад 20 тренерів, які системно займаються з дітьми, в тому числі з інвалідністю. Понад 400 дітей попри безперервні воєнні дії мають змогу відвідувати групи за різними видами спорту.

Одним з нових форматів роботи та допомоги дітям як фізичного, так і ментального відновлення, стали дитячі спортивні табори на Закарпатті, Кіпрі та Болгарії. Загалом на оздоровлення влітку 2022 року поїхали 430 дітлахів з родин тимчасово переміщених осіб, багатодітних родин, діти-спортсмени та ті, чиї батьки захищають батьківщину або постраждали на війні. Програма таборів була наповнена насиченою фізичною активністю, роботою з психологами, арт-терапевтами.

В межах програми "Нова фізична культура" фонд продовжував надавати інноваційний контент для вчителів фізкультури, підвищував навички спортивного виховання та мотивував вчителів, які цього року мали багато викликів. Розуміючи, що багато шкіл втратили спортивне обладнання, а державні кошти наразі направлені на інші важливі напрямки, Parimatch Foundation підтримав Міністерство освіти та вчителів фізкультури. Він придбав 500 спортивних наборів для занять на загальну суму понад 5 млн грн. Вони розподілені між закладами освіти України у містах і селах, які найбільше потребували допомоги зі спортивним обладнанням.

"Попри війну в Україні ми прийняли рішення продовжити реалізацію всіх наших програм і стали частиною великої благодійної сім’ї, яка об’єднала більшість українців. Окрема гордість — це стипендіальний проєкт у програмі "Так я можу!" для талановитих юних спортсменів з інвалідністю, майбутніх паралімпійців та дефлімпійців, який вже четвертий рік ми реалізуємо з "Інваспортом". Навіть з початком військової агресії фонд не призупинив проєкт та виділив на підтримку талановитих дітей у спорті близько 3,6 млн грн, які вони отримали протягом 2022 року. Це щомісячна стипендія, що надається дітям з інвалідністю віком 12-17 років, які професійно займаються спортом і впевнено крокують до перемог на Паралімпіадах та Дефлімпіадах. До речі, 35% стипендіатів цієї програми увійшли до національної паралімпійської збірної та представляють Україну на світовій арені. Parimatch Foundation планує продовжувати повноцінно розвивати всіх дітей у спортивному напрямку, робити наше суспільство більш толерантним та безбар’єрним попри тривалу війну", — ділиться планами Вадим Мисюра, директор представництва Parimatch Foundation в Україні.