Parimatch Foundation в 2022 году вложил в спортивные программы для детей и помощь украинцам более 50 млн грн

2022 год останется в истории годом несокрушимости и борьбы за свободу. Для международного благотворительного фонда Parimatch Foundation этот год также принес изменения в его деятельность, но не остановил миссию — добиться качественных изменений в жизни детей.

До начала полномасштабной войны в Украине фонд реализовывал благотворительные программы и проекты в сфере спорта и инновационного образования. Особое внимание в деятельности было сфокусировано на свободном доступе к обучению и занятиям спортом, создании равных возможностей абсолютно для всех детей. Независимо от их физического состояния и социальных барьеров. С конца февраля 2022 года Parimatch Foundation сконцентрировался на помощи украинцам во время войны и внедрил новые комплексные программы "Помощь Украине" и Mental Health.

В международной деятельности проекты продолжили свою реализацию на Кипре и Казахстане. Для украинцев в этих странах также была оказана помощь и поддержка.

С первых дней войны Parimatch Foundation направил весомую часть ресурсов на поддержку украинских женщин с детьми: оказание им гуманитарной помощи и создания безопасных мест временного пребывания. Благодаря объединенным усилиям партнеров были эвакуированы 600 детей и их семей из опасных мест (Бучи, Ирпеня, Харькова, Гостомеля, Ворзеля). 23 млн гривен было выделено на гуманитарные нужды временно перемещенных лиц.

По просьбе Министерства образования и науки Украины Parimatch Foundation помог в обустройстве 4200 спальных мест в хабах для внутренне перемещенных лиц в западных областях Украины. Благодаря включению партнеров нами были собраны средства на гуманитарную помощь, 55 000 украинцев мы обеспечили продуктами питания и бытовой техникой первой необходимости.

"2022 стал экзаменом на устойчивость. Для каждого украинца, семьи, бизнеса, государства. И совместными усилиями мы его сдали, потому что у всех нас единственная цель – жить в свободной стране. В поддержку наших программ и украинцев в прошлом году было выделено более 50 млн грн. Мы расширили свою деятельность географически, запустили две новые комплексные программы, разработали и создали психологические проекты, которые помогают детям пережить страхи войны и оказали помощь там, где она была так необходима. Я благодарна каждому члену команды и каждому партнеру, которые присоединились к помощи и объединили вместе с нами свои усилия", — говорит Катерина Белорусская, президент Parimatch Foundation.

Деятельность Parimatch Foundation всегда была направлена на то, чтобы у каждого ребенка развитие было физически и ментально здоровым. Война в это вмешалась, но дала только новые векторы в работе фонда. Так появилась программа Mental Health, в рамках которой вместе с Израильской коалицией травмы был создан обучающий курс для 350 психологов инклюзивно-ресурсных центров разных регионов Украины по теме "Кризисная психологическая помощь", и психологическую помощь получили более 20 000 украинцев.

Также Parimatch Foundation инициировал и презентовал первый украиноязычный сборник терапевтических детских аудиосказок "Тайные истории маленьких и больших побед", автором которого стала писательница Татьяна Стус. Сборник аудиосказок несет терапевтический эффект для взрослых с детьми. Сказкотерапия помогает родителям снизить тревожность у детей и переосмыслить кризисные ситуации, вызванные войной. Еще одним терапевтическим инструментом для работы с ментальным состоянием детей стала арт-раскраска для преодоления стрессовых ситуаций. Ее создали с участием Института когнитивного моделирования под авторством и с помощью методики эксперта Виктории Назаревич. Этот творческий арт-инструмент также помогает взрослым помочь ребенку справиться с его нервным и тревожным состоянием без дополнительного участия психологов.

После закрытия первоочередных связанных с войной потребностей Parimatch Foundation постепенно возобновлял свои основные программы по спортивным направлениям, чтобы продолжить поддерживать детей и их родителей. На развитие детей через спорт в 2022 году было инвестировано более 15 млн грн. Согласно экспертным данным, физическая активность действительно помогает ментально и физически восстановиться. Кроме стандартного формата – открытие спортивных групп – начались тренировки детей в хабах для временно перемещенных лиц на западной Украине с предоставлением спортивного инвентаря для повышения их двигательной активности. Фонд расширил географию программ "Спортивный наставник" и "Да, я могу!". К ней присоединились более 20 тренеров, системно занимающихся с детьми, в том числе с инвалидностью. Более 400 детей, несмотря на непрерывные военные действия, могут посещать группы разных видов спорта.

В рамках программы "Новая физическая культура" фонд продолжил предоставлять инновационный контент для учителей физкультуры, повышал навыки спортивного воспитания и мотивировал учителей, которые в этом году имели много вызовов. Понимая, что многие школы потеряли спортивное оборудование, а государственные средства направлены на другие важные направления, Parimatch Foundation поддержал Министерство образования и учителей физкультуры. Он приобрел 500 спортивных наборов для занятий на общую сумму более 5 млн грн. Они были распределены между учебными заведениями Украины в городах и селах, которые больше всего нуждались в помощи со спортивным оборудованием.

"Несмотря на войну в Украине, мы приняли решение продолжить реализацию всех наших программ и стали частью большой благотворительной семьи, которая объединила большинство украинцев. Отдельная гордость – это стипендиальный проект в программе "Да, я могу!" для талантливых юных спортсменов с инвалидностью, будущих паралимпийцев и дефлимпийцев, который уже четвертый год мы реализуем с "Инваспортом". Даже с началом военной агрессии фонд не приостановил проект и выделил в поддержку талантливых детей в спорте около 3,6 млн грн, которые они получили в течение 2022 года. Это ежемесячная стипендия, предоставляемая детям с инвалидностью в возрасте 12-17 лет, которые профессионально занимаются спортом и уверенно шагают к победам на Паралимпиадах и Дефлимпиадах. Кстати, 35% стипендиатов этой программы вошли в национальную паралимпийскую сборную и представляют Украину на мировой арене. Parimatch Foundation планирует продолжать полноценно развивать всех детей в спортивном направлении, делать наше общество более толерантным и безбарьерным, несмотря на длительную войну", — делится планами Вадим Мисюра, директор представительства Parimatch Foundation в Украине.