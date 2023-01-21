На Україну насувається Сибірський антициклон: коли похолодає до мінус семи

У суботу ввечері у Києві можливий невеликий дощ та мокрий сніг

На вихідних в Україні продовжиться тенденція останніх днів – тепла погода продовжує "задкувати", поступаючись місцем холоднішому повітрю.

"Синоптичні процеси починають поступово змінюватися, проте температура все ще залишатиметься вищою за кліматичну норму. У південній половині і на Закарпатті поки що змін у температурному режимі не передбачається", — пише синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, у суботу , 21 січня, у західних областях вночі очікуються помірні опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. Вдень місцями невеликий дощ. У Карпатах сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. У північній частині без істотних опадів, лише вдень на Київщині місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2°С, вдень -1...+4°С. У центральних областях без істотних опадів, лише на Черкащині вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі -2...+3°С, удень +1...+6°С. На півдні України опадів протягом доби не передбачається, лише на Одещині вночі та вранці місцями пройде невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, удень +6…+11 °С, у Криму та на півдні Одеської області +12…+16 °С. У східній частині країни очікується без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі знизиться до -6...-1°С, вдень коливатиметься в межах -2...+3°С.

Але вже завтра, у неділю, 22 січня, вважає синоптик Наталія Діденко, в Україні буде сухо всюди, хіба що тумани можуть збільшувати вологість повітря.

У Києві у суботу-неділю без опадів, лише у суботу ввечері можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Південно-східний вітер сильніший, у неділю – слабший.

Вночі близько нуля, подекуди невеликий "мінус", тому обережно, слизько, а протягом дня 21-22 січня температура повітря в столиці складе +2+4 градуси.

Надалі, вважають фахівці сайту GisMeteo, денних мінусів можна не боятися до 2 лютого.

Приблизно на такі ж дати похолодання вказують і на сайті Meteoprog, але морозу, на їхню думку, буде більше – до мінус семи вночі.

Тому любителям зимового тепла залишиться дочекатися лютого, коли погода знову обіцяє потішити всіх теплом.