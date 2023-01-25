Покарання для військовослужбовців посилять: Зеленський поставив підпис під резонансним законопроєктом

Суди не зможуть пом’якшувати покарання для порушників низки статей

Президент України Володимир Зеленський підписав резонансний законопроєкт щодо посилення покарання для військовослужбовців, які не підпорядковуються наказам.

Як видно у картці документа №8271 на сайті Верховної Ради, у вівторок, 24 січня, його повернули до парламенту за підписом глави держави.

Нагадаємо, цей документ забороняє судам пом’якшувати покарання або давати умовні строки військовослужбовцям, які були викриті у:

непокорі (ст. 402);

невиконання наказу (ст. 403);

погроз або насильства щодо начальника (ст. 405);

самовільне залишення військової частини (ст. 407);

дезертирстві (ст. 408);

самовільне залишення поля бою (ст. 429).

Крім того, також зростуть строки за воєнні злочини та адміністративні порушення, на кшталт розпивання алкогольних напоїв.

Варто зазначити, що цей документ викликав різку реакцію у низки активістів та нардепів, які назвали деякі його пункти "репресивними та зайвими".

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав його, зазначивши, що під час війни потрібні "швидкі та дієві рішення".