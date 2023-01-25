Покарання для військовослужбовців посилять: Зеленський поставив підпис під резонансним законопроєктом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Суди не зможуть пом’якшувати покарання для порушників низки статей
Президент України Володимир Зеленський підписав резонансний законопроєкт щодо посилення покарання для військовослужбовців, які не підпорядковуються наказам.
Як видно у картці документа №8271 на сайті Верховної Ради, у вівторок, 24 січня, його повернули до парламенту за підписом глави держави.
Нагадаємо, цей документ забороняє судам пом’якшувати покарання або давати умовні строки військовослужбовцям, які були викриті у:
- непокорі (ст. 402);
- невиконання наказу (ст. 403);
- погроз або насильства щодо начальника (ст. 405);
- самовільне залишення військової частини (ст. 407);
- дезертирстві (ст. 408);
- самовільне залишення поля бою (ст. 429).
Крім того, також зростуть строки за воєнні злочини та адміністративні порушення, на кшталт розпивання алкогольних напоїв.
Варто зазначити, що цей документ викликав різку реакцію у низки активістів та нардепів, які назвали деякі його пункти "репресивними та зайвими".
Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав його, зазначивши, що під час війни потрібні "швидкі та дієві рішення".