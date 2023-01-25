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Покарання для військовослужбовців посилять: Зеленський поставив підпис під резонансним законопроєктом

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
ЗСУ Новина оновлена 25 січня 2023, 00:59
ЗСУ. Фото Колаж "Телеграфу"

Суди не зможуть пом’якшувати покарання для порушників низки статей

Президент України Володимир Зеленський підписав резонансний законопроєкт щодо посилення покарання для військовослужбовців, які не підпорядковуються наказам.

Як видно у картці документа №8271 на сайті Верховної Ради, у вівторок, 24 січня, його повернули до парламенту за підписом глави держави.

Нагадаємо, цей документ забороняє судам пом’якшувати покарання або давати умовні строки військовослужбовцям, які були викриті у:

  • непокорі (ст. 402);
  • невиконання наказу (ст. 403);
  • погроз або насильства щодо начальника (ст. 405);
  • самовільне залишення військової частини (ст. 407);
  • дезертирстві (ст. 408);
  • самовільне залишення поля бою (ст. 429).

Крім того, також зростуть строки за воєнні злочини та адміністративні порушення, на кшталт розпивання алкогольних напоїв.

Варто зазначити, що цей документ викликав різку реакцію у низки активістів та нардепів, які назвали деякі його пункти "репресивними та зайвими".

Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав його, зазначивши, що під час війни потрібні "швидкі та дієві рішення".

Теги:
#Закон #Володимир Зеленський #ЗСУ