росія знову програла: ЄСПЛ прийняв важливе рішення на користь України

Європейський суд з прав людини визнав дату початку контролю росії на окупованому Донбасі — 11 травня 2014 року.

Про це розповіла президент ЄСПЛ Шиофра О’Лірі під час засідання суду.

"Суд одноголосно вирішив, що з 11 травня 2014 події підпадають під юрисдикцію суду", оскільки "території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем російської федерації", — сказала вона.

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