На Україну насувається снігова лавина: яким регіонам готуватись до удару стихії

У деяких областях пройдуть снігопади, подекуди сильні

Завдяки попередженню метеорологів українці внутрішньо приготувалися до "справжньої зими" на вихідних і навіть вивчили способи пересування в ожеледицю – для того, щоб утримуватись на ногах навіть у "слизьких" місцях.

Про те, як зміниться погода найближчим часом, розповідає у соціальній мережі народний синоптик Станіслав Щедрін.

Згідно з його прогнозом, у суботу, 28 січня, у південних областях пройдуть снігопади, подекуди сильні, особливо на Одещині, на решті території істотних опадів не очікується.

"Температура повітря по всій країні не дуже відрізнятиметься від сьогоднішньої", — написав Щедрін.

У той же час фахівці Укргідрометцентру вважають, що у південній частині країни температура вночі опуститься до 0-7° морозу, у східних областях до 10° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та в Криму 2-8° тепла.

Завтра, 29 січня, сніг, згідно з прогнозом народного синоптика, дістанеться і центру країни. У той же час на сході та півдні країни варто чекати на невеликий сніг з дощем.

Новий тиждень також прийде зі снігом та сніговими заметами: з 30 січня поступово збільшиться кількість опадів, зайдуть атмосферні фронти із заходу, північного заходу Європи. Про це пише синоптик Наталія Діденко.

"Сніг і мокрий сніг будуть випадати періодично, буде красиво, хоч одного разу опади переб’ють іншою картинкою цю набридливу сіру щільну хмарність, проте ситуація на дорогах ускладниться. Водії, обережно! А ще про якісь необхідні справи на відкритому повітрі подбайте вже зараз, до снігу ”, — зазначає фахівець.

Як розвиватиметься ситуація до кінця наступного тижня, показали фахівці сайту weather.com. Згідно з їх прогнозом, температура повітря буде досить комфортною, при цьому сніг йтиме регулярно.

На щастя, на зміну теплому січню поспішає не менш теплий лютий. Згідно з прогнозом фахівців сайту "Погода УНІАН", останній місяць зими не збирається "лютувати" і навіть трохи побалує "щадними" температурами повітря вдень.

А після лютого у свої права вступить перший місяць весни, коли вже по-справжньому варто чекати на прихід тепла.