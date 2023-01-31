Григорій Козловський разом з ФК "Рух" і БО "Рух у Майбутнє" провели мультитурнір "Віримо в ЗСУ" - зібрали 1,5 млн грн

Понад 1,5 мільйона гривень для українських військових зібрано за підсумками мультитурніру "Віримо в ЗСУ". Кошти продовжують надходити.

Григорій Козловський, відомий львівський меценат і бізнесмен, засновник ФК "Рух" (Львів), власне сам футбольний клуб і благодійна організація "Рух у Майбутнє" цими вихідними провели благодійний мультитурнір "Віримо в ЗСУ", переможцем якого стала команда "Леопарди".

У Львові у спортзалі Emily Sport Arena на території комплексу Emily Resort і Академії ФК "Рух" цими вихідними відбувся перший масштабний благодійний турнір із трьох видів спорту за участю чотирьох команд: гумористів (у синій формі), блогерів (жовті), кіберів/ґеймерів (чорні) та "Леопардів" (білі).

Команди блогкерів і гумористів

Змагання пройшли у веселій і невимушеній атмосфері, з великою кількістю жартів і дотепів. Усі учасники отримали заряд бадьорості та долучилися до дуже потрібної справи. Адже головним здобутком масштабної події став збір донатів для українських захисників. І їх назбирали чималу кількість.

Станом на вівторок, 31 січня, банка від фонду Markus Foundation поповнилася на суму 538 тис. грн. Окрема повага Петру Заставному та "Левам на джипі" за два найбільші донати – 61 000 і 60 000 гривень.

Команди кіберів та "Леопардів"

Додатково польські друзі внесли донат 1 мільйон гривень, за який буде придбано ударний дрон R-18 і 5 потужних генераторів для 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура".

Як повідомлялося, учасники мультитурніру "Віримо в ЗСУ" зіграли у футзал, баскетбол і флорбол (аналог хокею у залі). Кожен матч із зазначених видів спорту тривав 15 хвилин. Формат турніру новий і унікальний, ще жодного разу на теренах України не організовували чогось подібного. До того ж, знаменитості могли спробувати себе в іграх із м’ячем ногами, руками та з ключкою та з’ясувати, що їм краще підходить. Така функціональність однозначно додала атракції цьому дійству.

Масштабний благодійний турнір у Львові

Як повідомлялося, Григорій Козловський та ФК "Рух" (Львів) уже реалізували подібну вдалу ініціативу — 18 листопада 2022 року проведено благодійний матч зірок "Віримо в ЗСУ", який об'єднав на футбольному полі Академії "Руху" відомих блогерів, акторів, співаків і футболістів. Тоді головною метою заходу став збір коштів на закупівлю термобілизни для українських захисників і захисниць у межах проєкту "Спорт зігріває".

У благодійному матчі з великою кількістю позитивних емоцій команда "All Stars" перемогла збірну артистів України з рахунком 10:6. Таким чином вдалося допомогти 5-му окремому штурмовому полку ЗСУ, 24-ій окремій механізованій бригаді ЗСУ імені Короля Данила, 125-ій окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ.