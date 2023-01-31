Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" и БО "Рух у Майбутнє" провели мультитурнир "Верим в ВСУ" – собрали 1,5 млн грн

Более 1,5 миллионов гривен для украинских военных собрано по итогам мультитурнира "Верим в ВСУ". Средства продолжают поступать.

Григорий Козловский, известный львовский меценат и бизнесмен, основатель ФК "Рух" (Львов), сам футбольный клуб и благотворительная организация "Рух у Майбутнє" в эти выходные провели благотворительный мультитурнир "Верим в ВСУ", победителем которого стала команда "Леопарды".

Во Львове в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух" в эти выходные состоялся первый масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта с участием четырех команд: юмористов (в синей форме), блоггеров (желтые), киберов/геймеров (черные) и "Леопардов" (белые).

Команды блоггеров и юмористов

Соревнования прошли в веселой и непринужденной атмосфере, с большим количеством шуток и остроумия. Все участники получили заряд бодрости и приобщились к очень нужному делу. Ведь главным достижением масштабного события стал сбор донатов для украинских защитников. И их собрали немало.

По состоянию на вторник, 31 января, банка от фонда Markus Foundation пополнился на сумму 538 тыс. грн. Отдельное уважение Петру Заставному и "Львам на джипе" за два самых больших доната — 61 000 и 60 000 гривен.

Команды киберов и "Леопардов"

Дополнительно польские друзья внесли донат 1 миллион гривен, за который будет приобретен ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Как сообщалось, участники мультитурнира "Верим в ВСУ" сыграли в футзал, баскетбол и флорбол (аналог хоккея в зале). Каждый матч по указанным видам спорта длился 15 минут. Формат турнира новый и уникальный, еще ни разу в Украине не организовывали чего-то подобного. К тому же знаменитости могли попробовать себя в играх с мячом ногами, руками и с клюшкой и выяснить, что им лучше подходит. Такая функциональность однозначно придала аттракции этому действу.

Масштабный благотворительный турнир во Львове

Как сообщалось, Григорий Козловский и ФК "Рух" (Львов) уже реализовали подобную удачную инициативу — 18 ноября 2022 проведен благотворительный матч звезд "Верим в ВСУ", который объединил на футбольном поле Академии "Руха" известных блоггеров, актеров, певцов и футболистов. Тогда главной целью мероприятия стал сбор средств на закупку термобелья для украинских защитников и защитниц в рамках проекта "Спорт согревает".

В благотворительном матче с большим количеством положительных эмоций команда All Stars победила сборную артистов Украины со счетом 10:6. Таким образом удалось помочь 5-му отдельному штурмовому полку ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени Короля Даниила, 125-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.