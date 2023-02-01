В Українському центрі захисту прав людини працює "гаряча лінія": яку допомогу і з яких питань можна отримати

Громадська організація "Український центр захисту прав людини" (далі — UHRC) запустила "гарячу лінію" з надання громадянам допомоги у реалізації прав і свобод людини.

В умовах війни, яку проти України від 2014 року веде рф та яка 24 лютого 2022 року розпочала широкомасштабне вторгнення, проблеми дотримання прав і свобод людини є особливо актуальними та чутливими.

Хто може звертатися на "гарячу лінію"

громадяни України, які вважають, що їхні права і свободи було порушено;

родини військовополонених, цивільних осіб та некомбатантів, які потрапили в полон до рф або зникли безвісти;

члени родин осіб, які зникли безвісти або потрапили до полону, які мають питання щодо соціального захисту та належних їм виплат.

Куди звертатися

Телефони гарячої лінії UHRC:

0 800 33 07 09

050 75-444-08

Графік роботи: пн-чт — 09:00 — 18:00; пт — 09:00 — 17:00.

Якщо Ви не маєте змоги зателефонувати — пишіть нам на електронну адресу: [email protected].

Ми обов’язково допоможемо!

UHRC надає не лише консультації, а й повний супровід родинам полонених та зниклих безвісти українців (як військових, так і цивільних) в отриманні статусу і грошових виплат.

Так, у період від грудня 2022 року по 27 січня 2023 року до Українського центру захисту прав людини надійшло понад 125 (200) звернень, 87 з яких стосувалися саме розшуку полонених (79 військових і 8 цивільних осіб, які потрапили у полон до рф).

Більше новини про діяльність UHRC — читайте не сайті: uhrc.org.ua.