В Украинском центре защиты прав человека работает "горячая линия": какую помощь и по каким вопросам можно получить

Общественная организация "Украинский центр защиты прав человека" (далее – UHRC) запустила "горячую линию" по оказанию гражданам помощи в реализации прав и свобод человека.

В условиях войны, которую против Украины с 2014 года ведет рф и которая 24 февраля 2022 года начала широкомасштабное вторжение, проблемы соблюдения прав и свобод человека особенно актуальны и чувствительны.

Кто может обращаться на "горячую линию"

граждане Украины, считающие, что их права и свободы были нарушены;

семьи военнопленных, гражданских лиц и некомбатантов, попавших в плен в рф или пропавших без вести;

члены семей лиц, пропавших без вести или попавших в плен, имеющие вопросы социальной защиты и причитающихся им выплат.

Куда обращаться

Телефоны горячей линии UHRC:

0 800 33 07 09

050 75-444-08

График работы: пн-чт — 09:00 — 18:00; пт — 09:00 — 17:00.

Если Вы не можете позвонить по телефону — пишите нам по электронному адресу: [email protected].

Мы обязательно поможем!

UHRC предоставляет не только консультации, но и полное сопровождение семьям пленных и пропавших без вести украинцев (как военных, так и гражданских) в получении статуса и денежных выплат.

Так, в период с декабря 2022 по 27 января 2023 в Украинский центр защиты прав человека поступило более 125 (200) обращений, 87 из которых касались именно розыска пленных (79 военных и 8 гражданских лиц, попавших в плен рф).

Больше новости о деятельности UHRC — читайте на сайте: uhrc.org.ua.