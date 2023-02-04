Впливають і на пам’ять, і на заряд: на які програми потрібно звернути увагу

Майже з кожної ситуації можна знайти вихід, як заощадити місце та заряд

У телефоні швидко закінчується пам’ять і втрачається заряд батареї? Винним цьому може бути не тільки активне використання, а й деякі програми.

Експерти "КТС" зазначають, що ігри на телефоні можуть надсилати оповіщення — з таким стикалися багато користувачів смартфонів і не тільки в розважальних програмах. Якщо у дозволах гри є пункт оповіщення, це означає постійні повідомлення від гри.

Це не тільки вимагає місця в операційній пам’яті телефону, але й заважає йому заснути та витрачати енергію економніше. Можна вимкнути оповіщення в налаштуваннях. Зазначається, що точну кількість зайнятої грою пам’яті можна часто зрозуміти тільки після встановлення і запуску — залишок файлів для гри може докачуватися після першого запуску, займаючи місце і витрачаючи енергію.

Тяжкі програми також можуть завантажувати операційну пам’ять і витрачати більше заряду на використання. Замість них можна використати легкі версії. Експерти радять не зловживати й різними лаунчерами – незвичайним зовнішнім виглядом для робочого простору. Він не тільки використовує пам’ять телефону у фоновому режимі, але й розряджає батарею.

Серед додатків, на які варто звернути увагу, якщо ви хочете заощадити заряд — різні навігаційні програми. Вони витрачають заряд акумулятора дуже швидко. Щоб цього уникнути, потрібно мати зовнішнє джерело живлення (наприклад, автомобільну зарядку якщо ви водій) або використовувати карти офлайн, завантаживши їх у смартфон. Точність буде нижчою, але і швидкість втрати батареї також.

Ще одним варіантом для водія може бути пристрій швидкої зарядки. Чи може він нашкодити телефону, розповів "Телеграф".