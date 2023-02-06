Україна та НАТО повинні взаємодіяти для протидії гібридним загрозам РФ – депутат Бундестагу

Кооперація України, НАТО та ЄС необхідна для протидії російським загрозам, переконаний німецький депутат.

Робота з підриву та ослаблення НАТО та Європейського Союзу є частиною стратегії гібридної агресії РФ проти Заходу. Україна та НАТО мають взаємодіяти для ефективної протидії гібридним загрозам РФ.

Про це в інтерв’ю Guildhall розповів депутат Бундестагу від політичної сили ХДС/ХСС, член комітету Бундестагу з питань Європейського Союзу Тобіас Вінклер.

"Спроби розділити НАТО, впливати на Альянс, спроби розділити ЄС – це частина стратегії російської гібридної війни. Я переконаний, що один із ключових прорахунків Путіна при вторгненні в Україну був саме в упевненості, що ми не піднімемося в єдності, підтримуючи Україну. Ми зробили це і НАТО, і ЄС", — заявив німецький парламентар.

Відповідаючи на запитання про можливу кооперацію України та НАТО для ефективної протидії російським гібридним загрозам, німецький парламентар заявив, що така кооперація необхідна.

"Візьмемо сферу кібербезпеки, Німеччина та наш рівень підготовки потребує допомоги, наприклад, балтійських країн, у яких високий рівень протидії такому типу загроз. Безумовно, нам (Україні та країнам НАТО, ЄС – ред.) необхідно кооперувати зусилля у цій сфері, протидії гібридним загрозам", — підсумував Тобіас Вінклер.

Раніше група депутатів Бундестагу зробила низку заяв про те, що останніми роками уряд Німеччини недооцінював важливість протидії російському гібридному впливу. За їх словами, сьогодні гібридні загрози з боку РФ є серйозним викликом для Німеччини та західних демократій, а Німеччина має виділити фінансування та протидіяти їм.