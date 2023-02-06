Украина и НАТО должны взаимодействовать для противодействия гибридным угрозам РФ – депутат Бундестага

Кооперация Украины, НАТО и ЕС необходима для противодействия российским угрозам, убежден немецкий депутат.

Работа по подрыву и ослаблению НАТО и Европейского Союза является частью стратегии гибридной агрессии РФ против Запада. Украина и НАТО должны взаимодействовать для

эффективного противодействия гибридным угрозам РФ.

Об этом в интервью Guildhall рассказал депутат Бундестага от политической силы ХДС/ХСС, член комитета Бундестага по вопросам Европейского Союза Тобиас Уинклер.

"Попытки разделить НАТО и повлиять на Альянс, попытки разделить ЕС – это часть стратегии российской гибридной войны. Я убежден, что один из ключевых просчетов Путина при вторжении в Украину состоял как раз в убежденности, что мы не встанем в единстве, поддерживая Украину. Мы сделали это, и НАТО и ЕС", — заявил немецкий парламентарий.

Отвечая на вопрос о возможной кооперации Украины и НАТО для эффективного противодействия российским гибридным угрозам, немецкий парламентарий заявил, что такая кооперация необходима.

"Возьмем сферу кибербезопасности, Германия и наш уровень подготовки приветствует помощь, к примеру балтийских стран у которых высокий уровень противодействия такому типу угроз. Безусловно, нам (Украине и странам НАТО, ЕС – ред.) необходимо кооперировать усилия в этой сфере, противодействия гибридным угрозам", — подытожил Тобиас Уинклер.

Ранее, группа депутатов Бундестага сделала ряд заявлений о том, что в последние годы правительство Германии недооценивало важность противодействия российскому гибридному влиянию. По их словам, сегодня, гибридные угрозы со стороны РФ являются серьезным вызовом для Германии и западных демократий, а Германия должна выделить финансирование и противодействовать им.