Єврочиновник вивіз українських дітей до росії: омбудсмен Лубінець відреагував жорстко (відео)

Омбудсмен різко висловив свій протест

Дмитро Лубінець, який перебуває на посаді уповноваженого Верховної Ради з прав людини, прийняв рішення щодо виходу зі складу Європейського інституту Омбудсмана. Серед аргументів — протизаконний вивіз членом організації з Австрії до російської федерації двох дітей, які є громадянами України. Своє рішення Лубінець підкріпив тим, що демонстративно зіпсував членський квиток.

Лубінець демонстративно розрізав членський квиток

Про це, у середу 8 лютого, він написав на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що вже направив терміновий лист із заявою про вихід зі складу європейської організації.

"Надіслав терміновий лист членам Європейського інституту омбудсмана про вихід із цього об’єднання. Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту омбудсмана (ЄІО)" вивіз на територію росії. За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, Генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю. Владою Австрії розпочате офіційне розслідування щодо дій Й. Зігеле", — йдеться в тексті публікації.

За словами Лубінця, своїми діями Зігеле прямо порушив усі норми Женевської конвенції щодо захисту цивільного населення під час війни. Крім того, він наголосив, що вважає незаконну передачу неповнолітніх до росії "ознакою геноциду".

Варто додати, що жодних слідчих дій у ЄІО не проводили і обмежень на Зігеле. Ба більше, прямі запити Лубінця лідер організації ігнорує і коментарів з цього приводу не дає.

Також український омбудсмен додав, що вже звернувся до колег-членів Інституту, аби ті розглянули ймовірність негайного виходу зі складу Європейського інституту омбудсмана ба більше засудили дії його очільників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як омбудсмен Лубінець прокоментував ситуацію з українськими полоненими. Зокрема, за його словами, більше 20 захисників України, яких уважали вбитими, перебувають у російському полоні.