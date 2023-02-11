Програма гуманітарного реагування Mercy Corps в Україні продовжує надавати допомогу, цього разу ДСНС

Mercy Corps працює в Україні з початку повномасштабної війни

9 лютого 2023 року Mercy Corps передали ДСНС 51 базовий комплект (генератори потужністю 8.5 кв, зарядні станції, обігрівачі ) для обладнання "Пунктів незламності" в прифронтових областях таких як Чернігівська, Сумська, Харківська, Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, Херсонська, Миколаївська та Київська.

"Пункт незламності" має стати для українців місцем безпеки, стабільності тепла та єдності. Загальна вартість обладнання становить понад 11 млн. гривень.

Кара Бак виконуюча обов’язки Голови Місії Mercy Corps в Україні: "Я вражена стійкістю українців, винахідливістю та згуртованістю, для нас дуже важливо робити все що в наших силах аби допомагати максимально ефективно виходячи з тих ресурсів які маємо. Це наш перший досвід співпраці з ДСНС, впевнена в його успішності".

ДСНС, в свою чергу, висловлює подяку нашим партнерам Mercy Corps за підтримку: "Для ДСНС, як для всієї країни, події останніх місяців стали справжнім випробуванням на міцність, яке ми проходимо успішно, багато в чому, завдяки підтримці наших партнерів та донорів. Ключові ознаки такої підтримки – вчасність, цілеспрямованість та ефективність.

З листопада 2022 року ДСНС розгорнуто 1 тис. 59 пунктів незламності як стаціонарних так і мобільних. Отримане обладнання дасть змогу доукомплектувати ще 51 такий пункт. Найближчим часом обладнання буде доставлено до визначених пунктів для подальшого функціонування. Переглянути адресу найближчого до вас "Пункту незламності" можна на сайті nezlamnist.gov.ua.

Сподіваємося на подальшу співпрацю, адже спільна діяльність допомагає кращому охопленню громад, які постраждали від конфлікту".

Нагадаємо, що Mercy Corps – це глобальна неурядова організація гуманітарної̈ допомоги, яка сприяє відновленню та розвитку місцевого підприємництва, стимулює місцеві ринки за допомогою різних програм. З 1979 року Mercy Corps надала допомогу людям у 107 країнах світу на загальну суму понад 1.95 млрд долл США. За підтримки штаб-квартири в Північній Америці та Європі,

Mercy Corps допомогла майже 16,7 млн людей у більше ніж 40 країнах світу. Розвиток допомоги Mercy Corps став можливий завдяки підтримці інституційних донорів: Міністерства сільськогогосподарства США, Держдепартаменту США та Агенства США з міжнародного розвитку, Департаменту міжнародного розвитку Великобританії, Європейської комісії та Європейських гуманітарних фондів, а також урядів: Австралії, Канади, Франції,Німеччини, Японії, Індонезії, Ірландії, Нідерландів, Нової Зеландії, Шотландії, Іспанії, Швеції та Швейцарії.

Mercy Corps працює в Україні з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. Команда надає екстрену грошову допомогу біженцям у сусідніх країнах і людям, переміщеним всередині України, щоб вони могли задовольнити свої основні потреби для виживання. Вона також фінансує місцеві організації, які найкраще знають свою громаду та швидко працюють над вирішенням їхніх найнагальніших потреб. У 2022 році Mercy Corps та партнери охопили понад 1,38 мільйона людей в Україні та сусідніх країнах, надавши невідкладну допомогу готівкою, продуктами харчування, психосоціальною підтримкою, інформаційними кампаніями та іншою терміновою допомогою.