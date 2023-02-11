Программа гуманитарного реагирования Mercy Corps в Украине продолжает оказывать помощь, на этот раз ГСЧС

Mercy Corps работает в Украине с начала полномасштабной войны

9 февраля 2023 года Mercy Corps передали ГСЧС 51 базовый комплект (генераторы мощностью 8.5 кв, зарядные станции, обогреватели) для оборудования "Пунктов несокрушимости" в прифронтовых областях, таких как Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Херсонская, Николаевская и Киевская.

"Пункт несокрушимости" должен стать для украинцев местом безопасности, стабильности тепла и единства. Общая стоимость оборудования составляет более 11 млн гривен.

Кара Бак, исполняющая обязанности Главы Миссии Mercy Corps в Украине: "Я поражена стойкостью украинцев, изобретательностью и сплоченностью, для нас очень важно делать все, что в наших силах, чтобы помогать максимально эффективно исходя из тех ресурсов, которые имеем. Это наш первый опыт сотрудничества с ГСЧС, уверена в его успеваемости".

ГСЧС, в свою очередь, выражает благодарность нашим партнерам Mercy Corps за поддержку: "Для ГСЧС, как для всей страны, события последних месяцев стали настоящим испытанием на прочность, которую мы проходим успешно, во многом благодаря поддержке наших партнеров и доноров. Ключевые признаки такой поддержки – своевременность, целеустремленность и эффективность.

С ноября 2022 года ГСЧС развернуто 1 тыс. 59 пунктов несокрушимости как стационарных, так и мобильных. Полученное оборудование позволит доукомплектовать еще 51 пункт. В ближайшее время оборудование будет доставлено в определенные пункты для дальнейшего функционирования. Посмотреть адрес ближайшего к вам "Пункта несокрушимости" можно на сайте nezlamnist.gov.ua.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество, ведь совместная деятельность помогает лучшему охвату пострадавших от конфликта громад".

Напомним, что Mercy Corps – это глобальная неправительственная организация гуманитарной помощи, которая способствует восстановлению и развитию местного предпринимательства, стимулирует местные рынки с помощью различных программ. С 1979 года Mercy Corps оказала помощь людям в 107 странах мира на общую сумму более 1,95 млрд долл. США. При поддержке штаб-квартиры в Северной Америке и Европе,

Mercy Corps помогла почти 16,7 млн человек в более чем 40 странах мира. Развитие помощи Mercy Corps стало возможно благодаря поддержке институциональных доноров: Министерства сельского хозяйства США, Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию, Департамента международного развития Великобритании, Европейской комиссии и Европейских гуманитарных фондов, а также правительств: Австралии, Канады, Франции, Германии, Японии, Индонезии, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии Испания, Швеция и Швейцария.

Mercy Corps работает в Украине с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Команда предоставляет экстренную денежную помощь беженцам в соседних странах и людям, перемещенным внутри Украины, чтобы они могли удовлетворить свои потребности для выживания. Она также финансирует местные организации, которые лучше знают свою громаду и быстро работают над решением их насущных потребностей. В 2022 году Mercy Corps и партнеры охватили более 1,38 миллиона человек в Украине и соседних странах, оказав неотложную помощь наличными, продуктами питания, психосоциальной поддержкой, информационными кампаниями и другой срочной помощью.