Вірний автомат уберіг від смерті: український воїн розповів дивовижну історію (відео)

Українці впевнені, що Ангел-охоронець оберігає захисників у такий спосіб

Український воїн вижив у бою завдяки своєму автомату, який його прикрив. Зброя отримала "поранення не сумісне із життям", але врятувала українського бійця.

Відео із цією історією поділився на своєму каналі Богдан Осадчий. У коментарях українців зворушило те, як військовослужбовець переживає за постраждалу зброю.

На кадрах двоє українських бійців діляться враженнями після пережитого ворожого обстрілу. За словами одного з них, росіяни з мінометів обстріляли їхні позиції дуже потужно. Один із захисників показав свій автомат, який урятував його від поранення. За його словами, уламок від 120-го міномета влучив у автомат, який боєць "дуже любив". Воїн засмутився через те, що зброю не можна відновити.

"Рятівний постріл. Я його любив сильно. Я б просто кришку поміняв, але бачиш, ще й затворну раму пошкодило... Зате самі цілі, прикрив мене", — розповідає воїн на відео.

Українців захопило і зворушило таке ставлення воїнів до своєї зброї. Український військовий більше переживав не за своє життя, а за автомат.

Які ви класні, красиві, з любов’ю до своєї зброї та країни Нехай Ангел завжди тримає вас під своїм крилом, Ви найкращі Тільки живіть! Бережи вас Боже! Рідні, дякуємо вам, борони вас Боже, нехай замість куль над вами Ангели літають Шкода, але ви цілі! Бережіть себе! Ми дуже цього хочемо. Це Господь зберігає вас — наші захисники!! Божої опіки вам, повертайтеся додому живі, здорові, з перемогою!!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український воїн під час танкового бою ліквідував загарбників і тим самим урятував життя своїх побратимів.