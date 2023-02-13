Вірний автомат уберіг від смерті: український воїн розповів дивовижну історію (відео)
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Українці впевнені, що Ангел-охоронець оберігає захисників у такий спосіб
Український воїн вижив у бою завдяки своєму автомату, який його прикрив. Зброя отримала "поранення не сумісне із життям", але врятувала українського бійця.
Відео із цією історією поділився на своєму каналі Богдан Осадчий. У коментарях українців зворушило те, як військовослужбовець переживає за постраждалу зброю.
На кадрах двоє українських бійців діляться враженнями після пережитого ворожого обстрілу. За словами одного з них, росіяни з мінометів обстріляли їхні позиції дуже потужно. Один із захисників показав свій автомат, який урятував його від поранення. За його словами, уламок від 120-го міномета влучив у автомат, який боєць "дуже любив". Воїн засмутився через те, що зброю не можна відновити.
"Рятівний постріл. Я його любив сильно. Я б просто кришку поміняв, але бачиш, ще й затворну раму пошкодило... Зате самі цілі, прикрив мене", — розповідає воїн на відео.
Українців захопило і зворушило таке ставлення воїнів до своєї зброї. Український військовий більше переживав не за своє життя, а за автомат.
- Які ви класні, красиві, з любов’ю до своєї зброї та країни
- Нехай Ангел завжди тримає вас під своїм крилом, Ви найкращі
- Тільки живіть! Бережи вас Боже!
- Рідні, дякуємо вам, борони вас Боже, нехай замість куль над вами Ангели літають
- Шкода, але ви цілі! Бережіть себе! Ми дуже цього хочемо.
- Це Господь зберігає вас — наші захисники!! Божої опіки вам, повертайтеся додому живі, здорові, з перемогою!!
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український воїн під час танкового бою ліквідував загарбників і тим самим урятував життя своїх побратимів.