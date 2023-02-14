Сотні людей вже отримали допомогу: в Україні діє проєкт "Психологічна підтримка", націлений на відновлення нації

Сьогодні українцям як ніколи потрібні психологічна допомога та підтримка

Восени 2022 року стартував проєкт Благодійного фонду Вадима Столара "Психологічна підтримка", покликаний допомогти родинам, які втратили близьких. Ініціатива має на меті відновлення української нації, йдеться у повідомленні на сайті Фонду.

"Ідея цього проєкту виникла, коли наша команда втілювала програму емоційного відновлення "Відновись" для родин, в яких одного з батьків забрала війна. Багато спілкуючись з людьми, ми зрозуміли, що сьогодні українцям як ніколи потрібні психологічна допомога та підтримка. Адже відновлення емоційного здоров’я громадян – це, зрештою, відновлення української нації", – наголосила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Повідомляється, що на сьогодні в групі психологічної підтримки бере участь вже понад 300 осіб, які безоплатно отримують щоденну допомогу від наших фахівців.

"У межах проєкту "Психологічна підтримка" ми допомагаємо людям впоратися з внутрішніми переживаннями та намагаємось полегшити душевний біль, навчитися жити в реальності, яка постійно змінюється. Ми систематично проводимо безоплатні терапевтичні групи та персональні психологічні консультації, зустрічі з кваліфікованими психологами та психіатрами, обговорюємо ситуації, які тривожать, публікуємо корисні поради тощо", – зазначила кураторка проєкту Алла Борисова.

У Фонді Вадима Столара пропонують долучитися до проєкту "Психологічна підтримка" за лінком https://t.me/pidtrymuu, якщо ви:

хочете впоратися з постійним хвилюванням та емоційними "гойдалками";

почуваєтесь самотньо;

відчуваєте тривогу, апатію, панічні атаки чи інші прояви депресії та хочете знайти підтримку;

виїхали з окупованої території, проте досі відчуваєте небезпеку;

прагнете поділитися тим, що турбує, і бути певними, що вас почують;

хочете проговорити проблему з людьми, які відчувають те саме.

Зазначимо, що Благодійний фонд Вадима Столара від початку масштабного вторгнення РФ допомагає військовим і цивільним громадянам, які опинилися в біді. Окрім матеріальної, волонтери зосереджені й на реабілітаційній підтримці населення, в межах якої реалізується низка проєктів, таких як "Відновись", "Спорт на районі", "Обстеження організму" тощо.