Сотни людей уже получили помощь: в Украине действует проект "Психологическая поддержка", направленный на восстановление нации
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Сегодня украинцам как никогда нужна психологическая помощь и поддержка
Осенью 2022 года стартовал проект Благотворительного фонда Вадима Столара "Психологическая поддержка", призванный помочь семьям, потерявшим близких. Инициатива преследует цель восстановления украинской нации, говорится в сообщении на сайте Фонда.
"Идея этого проекта возникла, когда наша команда воплощала программу эмоционального восстановления "Восстановись" для семей, в которых родителя забрала война. Многие общаясь с людьми, мы поняли, что сегодня украинцам как никогда нужна психологическая помощь и поддержка. Ведь восстановление эмоционального здоровья граждан — это, наконец, восстановление украинской нации", — подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.
Сообщается, что на сегодняшний день в группе психологической поддержки принимает участие уже более 300 человек, которые безвозмездно получают ежедневную помощь от наших специалистов.
"В рамках проекта "Психологическая поддержка" мы помогаем людям справиться с внутренними переживаниями и стараемся облегчить душевную боль, научиться жить в постоянно меняющейся реальности. Мы систематически проводим безвозмездные терапевтические группы и персональные психологические консультации, встречи с квалифицированными психологами и психиатрами,, которые тревожат, публикуем полезные советы и тому подобное", – отметила куратор проекта Алла Борисова.
В Фонде Вадима Столара предлагают присоединиться к проекту "Психологическая поддержка" по ссылке https://t.me/pidtrymuu, если вы:
- хотите справиться с постоянным волнением и эмоциональными "качелями";
- чувствуете себя одиноко;
- чувствуете тревогу, апатию, панические атаки или другие проявления депрессии и хотите найти поддержку;
- выехали с оккупированной территории, однако до сих пор ощущаете опасность;
- стремитесь поделиться тем, что беспокоит, и быть уверены, что вас услышат;
- хотите проговорить проблему с людьми, которые испытывают то же самое.
Отметим, что Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения РФ помогает оказавшимся в беде военным и гражданским гражданам. Кроме материальной, волонтеры сосредоточены и на реабилитационной поддержке населения, в рамках которой реализуется ряд проектов, таких как "Восстановись", "Спорт на районе", "Обследование организма" и т.д.