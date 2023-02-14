Сотни людей уже получили помощь: в Украине действует проект "Психологическая поддержка", направленный на восстановление нации

Сегодня украинцам как никогда нужна психологическая помощь и поддержка

Осенью 2022 года стартовал проект Благотворительного фонда Вадима Столара "Психологическая поддержка", призванный помочь семьям, потерявшим близких. Инициатива преследует цель восстановления украинской нации, говорится в сообщении на сайте Фонда.

"Идея этого проекта возникла, когда наша команда воплощала программу эмоционального восстановления "Восстановись" для семей, в которых родителя забрала война. Многие общаясь с людьми, мы поняли, что сегодня украинцам как никогда нужна психологическая помощь и поддержка. Ведь восстановление эмоционального здоровья граждан — это, наконец, восстановление украинской нации", — подчеркнула волонтер Фонда Наталья Приходько.

Сообщается, что на сегодняшний день в группе психологической поддержки принимает участие уже более 300 человек, которые безвозмездно получают ежедневную помощь от наших специалистов.

"В рамках проекта "Психологическая поддержка" мы помогаем людям справиться с внутренними переживаниями и стараемся облегчить душевную боль, научиться жить в постоянно меняющейся реальности. Мы систематически проводим безвозмездные терапевтические группы и персональные психологические консультации, встречи с квалифицированными психологами и психиатрами,, которые тревожат, публикуем полезные советы и тому подобное", – отметила куратор проекта Алла Борисова.

В Фонде Вадима Столара предлагают присоединиться к проекту "Психологическая поддержка" по ссылке https://t.me/pidtrymuu, если вы:

хотите справиться с постоянным волнением и эмоциональными "качелями";

чувствуете себя одиноко;

чувствуете тревогу, апатию, панические атаки или другие проявления депрессии и хотите найти поддержку;

выехали с оккупированной территории, однако до сих пор ощущаете опасность;

стремитесь поделиться тем, что беспокоит, и быть уверены, что вас услышат;

хотите проговорить проблему с людьми, которые испытывают то же самое.

Отметим, что Благотворительный фонд Вадима Столара с начала масштабного вторжения РФ помогает оказавшимся в беде военным и гражданским гражданам. Кроме материальной, волонтеры сосредоточены и на реабилитационной поддержке населения, в рамках которой реализуется ряд проектов, таких как "Восстановись", "Спорт на районе", "Обследование организма" и т.д.