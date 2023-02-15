Григорій Козловський і ФК "Рух" передали сучасні БпЛА українським захисникам

Сучасні квадрокоптери з камерами нічного бачення допоможуть бійцям ЗСУ на фронті

Григорій Козловський, президент футбольного клубу "Рух" (Львів), разом з усім колективом "жовто-чорних" продовжують допомагати Збройним силам України – цього разу 45-та окрема артилерійська бригада отримала інноваційні сучасні дрони.

Серед іншого ФК "Рух" передав модифіковані дрони Djimatrice 30 і Djienterprise, обладнані тепловізійними камерами нічного бачення.

"Така постійна допомога під час війни дуже потрібна. Приємно, що маємо таку співпрацю з футбольною спільнотою Львівщини та з "Рухом" зокрема. Дякуємо Ігорю Дедишину, Григорію Козловському та всьому колективу футбольного клубу, який фактично щомісячно надає нам допомогу", — зазначає молодший лейтенант 45-ої ОАБр ЗСУ Маркіян Лопачак.

Він також додає, що під час війни всі події розвиваються динамічно та важко щось передбачити наперед. Військові звертаються за допомогою, коли в тому з'являється потреба, – і їм одразу йдуть назустріч, жодного разу не відмовили. Тобто всі люди розуміють, наскільки це важливо.

Маркіян Лопачак розповідає: "Буквально декілька днів тому ми отримали перший квадрокоптер з тепловізійною камерою, яку передав голова Львівської асоціації футболу Олександр Шевченко, і відразу цю естафету підхопив "Рух" і Григорій Козловський. Тож ми отримали ще партію крутих сучасних квадрокоптерів, які нададуть нам змогу працювати вночі".

Військовий додає, що бойовий дух захисників залишається на високому рівні, і в тилу мабуть переживають більше, ніж бійці на фронті, бо їх першочергове завдання військових — якісно виконувати свою роботу. "У тому числі й завдяки такій допомозі, яку ми отримуємо. Це сучасна техніка з якісними тепловізійними камерами, з якою ми зможемо працювати не тільки вдень, а й уночі, відповідно, в наших ворогів буде менше часу на відпочинок, і це приближуватиме нашу Перемогу", — додав він.

Упродовж повномасштабної війни ФК "Рух" та його почесний президент Григорій Козловський неодноразово передавали захисникам вантажівки, рації, генератори, кунги, шини та багато іншого.

З огляду на це генеральний директор ФК "Рух" Ігор Дедишин підкреслив: "Чергова партія допомоги – це те, що в нас замовили наші військові, те, що для них найнеобхідніше. Сучасна війна, яка триває в Україні, є більш технологічною, можна сказати, що це війна дронів. Те, що ми передаємо, вкрай важливе для українських військових. Ми намагаємося передавати найкращі зразки, це найновіші розробки, які з’явилися на ринку. Вчасно зреагувавши, ми змогли отримати їх у наше розпорядження. Тож зараз передаємо нашим військовим із вірою у швидку Перемогу. Віримо в те, що кожна наша допомога, допомога інших людей, підприємців, меценатів наближає той час. Пишаємося, що ми та всі інші люди, українці, будуть відчувати гордість і причетність до цієї Перемоги. Це нас надихає".