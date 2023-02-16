KJF-2023: Кількість проваджень за антисемітизм в Україні знизилась до 12 за рік – міністр

У XXI столітті проявів антисемітизму не може бути

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко констатував, що за останні три роки кількість кримінальних проваджень за фактами антисемітизму та проявів антисемітизму в Україні зменшується.

Про це він повідомив під час Київського єврейського форуму-2023 (Kyiv Jewish Forum-2023), який цьогоріч проходить у форматі онлайн з центральним майданчиком у Вашингтоні.

За даними Клименка, у 2020 році було 18 кримінальних проваджень щодо антисемітизму, у 2021-му – 13, у воєнному 2022-му році – 12.

"Можу сказати, що реакція на такі прояви миттєва зі сторони всіх правоохоронних органів, в першу чергу, Міністерства внутрішніх справ. У XXI столітті проявів антисемітизму не може бути, і ми намагаємося їх звести до нуля. І якщо такий злочин скоєний, то ми вживаємо всіх заходів для того, щоб встановити злочинців і притягнути їх до відповідальності", – сказав міністр українського МВС.

Як відомо, перший Kyiv Jewish Forum відбувся у 2019 році, його ініціатором є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Форум став щорічним, його традиційними учасниками є президенти України та Ізраїлю, члени парламентів та урядів, в тому числі Сенату і Палати представників США.

Цьогорічний Київський єврейський форум приурочений до річниці початку повномасштабного російського вторгнення на територію України і проходить під гаслом "Stand with Ukraine".

KJF організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнери: NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.