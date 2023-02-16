Україні не потрібні кредити, Україні потрібні інвестиції – бізнесмен Олег Вишняков KJF-2023

У майбутньому країни Заходу згодні брати участь у відновленні України, переконаний бізнесмен

Успішне післявоєнне відновлення України мають забезпечити нові інвестиції, а не кредити. На цьому під час Kyiv Jewish Forum наголосив Почесний консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України, бізнесмен Олег Вишняков, який входить у сотню найбагатших людей України.

"Україні не потрібні кредити, Україні потрібні інвестиції у майбутньому. І це дуже важливо. Щоб інвестори заходили в Україну, потрібно, щоб вона забезпечувала їм нормальний інвестиційний клімат. Наприклад, дуже важливе – це боротьба з корупцією, це нормальна судова система, це безпека їхніх інвестицій", — підкреслив Вишняков.

На його переконання, у майбутньому країни Заходу будуть згодні брати участь у відновленні України. За інформацією Вишнякова, навіть зараз вже багато бізнесменів та інвесторів згодні організовувати різні інвестиційні фонди і думати, як це робити у різних сферах.

"Думаю, що Україна буде зовсім іншою, ніж була до того. Я сподіваюсь, що так, як в Ізраїлі, інші країни прийдуть в Україну зі своїми технологіями, зі своїми інвестиціями, і зовсім все буде іншим. Будуть інші дороги, будуть інші мости, будуть інші будівлі, буде абсолютна інша інноваційна інфраструктура", — переконаний бізнесмен.

Ще одним пріоритетним напрямком, на думку Вишнякова, є повернення мільйонів українців з-за кордону.

"Треба зробити таку ж установу, як Міністерство абсорбції в Ізраїлі для повернення українців до України. І треба забезпечувати їх працею. Треба робити пільги для них, виділяти житло. Тому що багато людей лишились свого житла", — зазначив він.

Нагадаємо, Kyiv Jewish Forum щороку збирає президентів України та Ізраїлю, представників парламентів та урядів, бізнесменів та науковців.

Ініціатором форуму є президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін. Уперше KJF відбувся у 2019 році у Києві, де зібрав 500 учасників зі всього світу. У наступні роки KJF проходить в онлайн-режимі, його аудиторія станом на 2021 рік досягла майже 1 млн осіб.

KJF-2023 організований у партнерстві з провідним єврейським світовим медіа Tablet. Медіапартнерами заходу стали NV, Obozrevatel, РБК-Україна, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.