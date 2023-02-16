Украине не нужны кредиты, Украине нужны инвестиции – бизнесмен Олег Вишняков на KJF-2023

В будущем страны Запада будут согласны участвовать в восстановлении Украины, убежден бизнесмен

Успешное послевоенное восстановление Украины должно обеспечить новые инвестиции, а не кредиты. Об этом в ходе Kyiv Jewish Forum сказал Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины, бизнесмен Олег Вишняков, который входит в сотню самых богатых людей Украины.

"Украине не нужны кредиты, Украине нужны инвестиции в будущем. И это очень важно. Чтобы инвесторы заходили в Украину, нужно, чтобы она обеспечивала им нормальный инвестиционный климат. К примеру, очень важно – это борьба с коррупцией, это нормальная судебная система, это безопасность их инвестиций", — подчеркнул Вишняков.

По его мнению, в будущем страны Запада будут согласны участвовать в восстановлении Украины. По информации Вишнякова, даже сейчас уже многие бизнесмены и инвесторы согласны организовывать разные инвестиционные фонды и думать, как это делать в разных сферах.

"Думаю, что Украина будет совсем другой, чем была раньше. Я надеюсь, что, как в Израиле, другие страны придут в Украину со своими технологиями, со своими инвестициями, и совсем все будет другим. Будут другие дороги, будут другие мосты, будут другие здания, будет абсолютно другая инновационная инфраструктура", — убежден бизнесмен.

Еще одним приоритетным направлением, по мнению Вишнякова, является возвращение миллионов украинцев из-за границы.

"Надо сделать такое же учреждение, как Министерство абсорбции в Израиле для возвращения украинцев в Украину. И нужно обеспечить их работой. Надо делать льготы для них, выделять жилье. Потому что многие лишились своего жилья", — отметил он.

Напомним, Kyiv Jewish Forum ежегодно собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств, бизнесменов и ученых.

Инициатором форума является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Впервые KJF прошел в 2019 году в Киеве, где собрал 500 участников со всего мира. В последующие годы KJF проходит в онлайн-режиме, его аудитория на 2021 год достигла почти 1 млн человек.

KJF-2023 организован в партнерстве с ведущим еврейским мировым медиа Tablet. Медиапартнерами мероприятия стали NV, Obozrevatel, РБК-Украина, Telegraf, Combat Antisemitism Movement.