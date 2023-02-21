Президент Латвії стане адвокатом України у створенні Спецтрибуналу, - віце-спікерка Олена Кондратюк

Президент Латвії висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні з російським агресором і стане одним із найсильніших членів НАТО

Президент Латвії Егілс Левітс готовий стати адвокатом України у питанні створення Спеціального трибуналу для покарання політичної верхівки росії за розв’язану проти України війну.

Про це заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк після зустрічі з Президентом Латвії у Ризі.

Вона подякувала Егілсу Левітсу за його особисте лідерство у цьому питанні як Глави Держави і досвідченого юриста та правника.

У свою чергу, Президент Латвії висловив упевненість у тому, що Україна переможе у війні з російським агресором і стане одним із найсильніших членів НАТО. Він запевнив, що постійно тримає питання підтримки і наближення перемоги України у фокусі своєї уваги, піднімаючи його на всіх зустрічах та міжнародних майданчиках.

Віцеспікерка Олена Кондратюк перебуває з візитом у столиці Латвії Ризі, де нині тривають Дні України.

Вона провела зустрічі зі спікером парламенту Латвії, міністрами охорони здоров’я та оборони, мером Риги.

Також Олена Кондратюк взяла участь у відправці в Україну комплектів військової амуніції, позашляховика із кулеметною платформою, павербанків та турнікетів.