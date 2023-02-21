Президент Латвии станет адвокатом Украины в создании Спецтрибунала, – вице-спикер Елена Кондратюк

Президент Латвии выразил уверенность, что Украина победит в войне с российским агрессором и станет одним из сильнейших членов НАТО

Президент Латвии Эгилс Левитс готов стать адвокатом Украины по созданию Специального трибунала для наказания политической верхушки России за развязанную против Украины войну.

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк после встречи с Президентом Латвии в Риге.

Она поблагодарила Эгилса Левитса за его личное лидерство в этом вопросе как Главы Государства и опытного юриста и правоведа.

Президент Латвии выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с российским агрессором и станет одним из сильнейших членов НАТО. Он заверил, что постоянно держит вопрос о поддержке и приближении победы Украины в фокусе своего внимания, поднимая его на всех встречах и международных площадках.

Вице-спикер Елена Кондратюк находится с визитом в столице Латвии Риге, где сейчас проходят Дни Украины.

Она провела встречи со спикером парламента Латвии, министрами здравоохранения и обороны, мэром Риги.

Также Елена Кондратюк приняла участие в отправке в Украину комплектов военной амуниции, внедорожника с пулеметной платформой, павербанков и турникетов.