Їх мають знати в обличчя: в Україні відкрили "Книгу катів українського народу" та кличуть поповнити її

Українців звуть боротися з військовими злочинцями

Понад півтори тисячі прізвищ громадян росії, які взяли участь в агресії проти України та геноциді українського народу, числяться сьогодні у проекті "Книга катів українського народу", яка була розроблена і розпочала роботу з ініціативи президента України Володимира Зеленського та Офісу президента.

За рік, що пройшов з початку російської агресії, на проекті зібрані абсолютно справжні, багаторазово перевірені дані, які мають безліч доказів, про 1656 осіб, які вчинили військові злочини на території України з 24 лютого 2022 року.

За даними Генерального прокурора України, в Україні зараз розслідують понад 54 000 справ про військові злочини росії, серед яких численні випадки руйнувань житлової інфраструктури, вбивств мирних жителів та мародерства російськими військовими на захопленій українській території.

Проект "Книга катів українського народу" збирає докази військових злочинів в Україні, дані про тих, хто їх скоїв. І існуватиме проект доти, доки не знайдеться останній кат, він обов’язково опиниться в "Книзі катів українського народу" і понесе відповідне покарання.

До цієї роботи може підключитись кожен мешканець України. Так, якщо у вас є докази участі у війні та злочинах російських військових, напишіть на сайт [email protected]

Про те, наскільки важлива подібна інформація, показує скандал у Дніпрі, де журналісти вирахували проросійського бойовика, який воював проти України, а тепер живе в місті, веде бізнес і навіть отримує державні підряди.