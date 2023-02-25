Зеленський про санкції проти Ставицького: якщо викреслили, але він винен, то ми це виправимо

У разі наявності вини Ставицького проти нього будуть введені санкції, заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський на питання про відсутність українських санкцій проти ексміністра енергетики і вугільної промисловості в уряді Миколи Азарова Едуарда Ставицького заявив, що якщо хтось прибрав втікача з санкційного списку, то це "швидко виправлять".

Про це він сказав під час своєї пресконференції. В своєму питанні журналіст зазначив, що проти Ставицького діють американські санкції, проте санкції РНБО його не зачепили.

"Ми завжди вводили санкції. Якщо США пропонували пакет, ми вводили дзеркальні санкції. Якщо хтось когось викреслив з санкцій, ми повернемось до цього питання і виправимо. Якщо та людина, про яку кажете, винна, ми це зробимо дуже швидко. Це не є питання. Але ви повинні зрозуміти, ми говоримо про сотні людей. Зараз тисячі людей, які під санкціями РНБО. Я не можу знати про конкретну людину. Якщо дійсно є, давайте, будь ласка, матеріали, немає з цим питань", – сказав Зеленський.

Ще у квітні 2016 року ексміністр був оголошений у розшук, а на той момент головний військовий прокурор України Анатолій Матіос передав міністру юстиції Ізраїлю Аелет Шакед запит Генеральної прокуратури про вручення повідомлення про підозру Ставицькому. Він підозрювався у скоєнні особливо тяжких злочинів проти держави, але перебуває на території Ізраїлю за документами, виданими на ім'я Натана Розенберга.

Відзначимо, за даними ЗМІ, отримання Ставицьким першого ступеня ізраїльського громадянства стало можливим за рахунок його коренів - одна з його бабусь нібито була єврейкою.

У березні 2014 року Ставицького оголосили в розшук у зв'язку з підозрами в розкраданні коштів у особливо великих розмірах. У Києві під час обшуку в одній із його квартир МВС заявило про виявлення 50 кг золота і 4 млн доларів готівкою.

Також з'ясувалося, що дружина Ставицького отримала ізраїльське громадянство за підробленими документами. Пізніше міжнародна організація кримінальної поліції оголосила про припинення розшуку.